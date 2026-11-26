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Honduras Japón, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Honduras tiene que ganarle a Japón este viernes 27 de noviembre para no despedirse del Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Un empate dejaría a la H en el último lugar del grupo L; una victoria le daría el tercer puesto y la posibilidad de avanzar a dieciseisavos como una de las ocho mejores terceras. El partido comienza a las 7:00 am., hora de Honduras, y se podrá ver por FIFA+ en DAZN.

La Bicolor todavía busca su primer gol en Qatar. El equipo de Merling Paz perdió 2-0 ante Serbia y por el mismo marcador frente a Colombia, aunque en el debut encontró en Mike Arana a un futbolista capaz de abrir la defensa rival: generó cuatro ocasiones de remate para sus compañeros. Para enfrentar a Japón, el técnico deberá reemplazar a Diego Matute, expulsado al minuto 53 contra los colombianos.

Japón también llega sin puntos, pero sus derrotas fueron más estrechas: cayó 2-1 ante Colombia y 1-0 frente a Serbia. Esa diferencia explica por qué ocupa el tercer puesto por encima de Honduras (−2 contra −4). El antecedente mundialista entre ambos también favorece a los asiáticos: en India 2017 vencieron 6-1 a los catrachos con tres goles de Keito Nakamura antes del descanso.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Honduras vs Japón del Mundial sub 17 Qatar 2026

Honduras enfrentará a Japón el viernes 27 de noviembre a las 7:00, hora de Honduras, en la cancha 4 del complejo Aspire Zone de Doha. El partido cierra el Grupo L y se podrá ver en vivo en territorio hondureño por FIFA+ en DAZN. No hay transmisión anunciada por televisión abierta.

Alineaciones probables: así juega Honduras en la jornada 3 del Mundial sub 17

Merling Paz tendrá que hacer al menos un cambio: Diego Matute fue expulsado ante Colombia y no podrá jugar contra Japón. Una alternativa es darle la titularidad a Heiner Reyes, quien ingresó en el segundo tiempo de aquel partido. Adelante, Mike Arana y Jeremy Rodríguez se perfilan para encabezar la búsqueda del primer gol catracho en el Mundial.

Honduras: David Paz; Kevin Pérez, Kevin Gyamfi, Denzel Arzú, José Alfredo Rodríguez; Darwin Cruz, Heiner Reyes, Christopher Connor; Welson Jiménez, Mike Arana y Jeremy Rodríguez. DT: Merling Paz.

Japón: Kosei Oshita; Riku Hashimoto, Koki Kurahasi, Yuzo Takeuchi; Arata Okamoto, Yoshiki Fujimoto, Sora Iwatsuchi, Tafuku Satomi, Kazato Kimura; Ryo Igarashi, Eito Takaki. DT: Shingi Ono.

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Antecedentes del Honduras vs Japón y últimos resultados

Honduras y Japón ya se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial Sub 17 de India 2017. Japón ganó 6-1 con tres goles de Keito Nakamura antes del descanso. Patrick Palacios marcó para la H en un partido para el olvido.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito para ganar la jornada 3 en el Mundial sub 17?

Japón parte como favorito, aunque tampoco ha ganado en el torneo. La diferencia está en cómo compitió ante los mismos rivales: perdió sus dos partidos por un gol, mientras que Honduras recibió cuatro y todavía no ha marcado. El pronóstico de la inteligencia artificial es Honduras 0-1 Japón.

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