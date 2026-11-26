El América de Guillermo Almada se llevó un empate sin goles al Estadio Azteca tras no aprovechar tener un hombre de más en la ida de los cuartos de final

El América dejó escapar una oportunidad importante en el partido de ida de los cuartos de final ante Monterrey, luego de que no consiguiera capitalizar la superioridad numérica que tuvo desde el minuto 11. El conjunto azulcrema rescató un empate sin goles en el Gigante de Acero, un resultado que, para Jesús Mendoza, evidencia los problemas de contundencia que atraviesa el equipo de Guillermo Almada. El exjugador azulcrema expuso su análisis sobre el momento del equipo en una entrevista exclusiva con Claro Sports.

Ricardo Chávez recibió la tarjeta roja al minuto 11, después de una entrada con fuerza excesiva y a una altura peligrosa, por lo que el árbitro Víctor Alfonso Cáceres determinó su expulsión. Pese a jugar con un hombre más durante prácticamente todo el encuentro, el América fue incapaz de superar la resistencia de Monterrey, tanto por sus fallas frente al arco como por la actuación de Luis Cárdenas. El empate prolongó la mala racha del equipo de Coapa, que ya suma seis partidos sin conseguir una victoria.

“El América no pudo sacar ventaja de esa superioridad numérica que tuvo tras la expulsión del lateral Ricardo Chávez por una entrada criminal. No sé por qué se queja Monterrey del arbitraje; fue clarísima la falta. El árbitro la vio tan clara que, en un principio, lo amonestó; después revisó la jugada y aplicó correctamente la tarjeta roja. El América sigue padeciendo lo que hemos visto en los últimos partidos de temporada regular: falta de contundencia y un equipo que no acaba de encontrar su mejor fútbol. A pesar de que ayer tuvo jugadas claras, el portero de Monterrey también salió en un excelente día y tapó todo. Ahora, a esperar el partido de vuelta para resolver esta eliminatoria, pero está complicado, se ve difícil porque el América no ha encontrado el mejor fútbol que lo había caracterizado durante los últimos años”, declaró Jesús Mendoza, de Peloteando de Claro Sports.

El América llegó a la Liguilla del Apertura 2026 en uno de sus momentos más complicados de la temporada. Las Águilas cerraron la fase regular con una derrota por 1-0 ante Tigres en el Volcán, resultado que terminó con sus aspiraciones de pelear por el liderato general. El equipo de Guillermo Almada concluyó en el tercer puesto con 30 puntos, producto de ocho triunfos, seis empates y tres derrotas, aunque su rendimiento en las últimas jornadas contrasta con las expectativas que generó durante buena parte del campeonato. Apenas sumó tres de los últimos 15 puntos disponibles y su última victoria ocurrió el 21 de octubre, cuando goleó 5-2 al Atlas.

La preocupación no se limita a la falta de resultados, pues el funcionamiento del conjunto azulcrema también perdió solidez en el cierre del torneo, que incluyó tropiezos ante Pachuca y Tigres. A esta situación se suma su desempeño como local frente a los equipos clasificados a la Liguilla, ya que no consiguió una victoria ante ninguno de ellos: empató con Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Toluca, además de perder contra los Tuzos.

“Es falta de contundencia. Le han buscado, ha jugado Henry, pero simplemente no están encontrando el gol. El portero también salió en un muy buen día, le tapó todo y tuvo un par de atajadas espectaculares, muy complicadas. Son jugadas que en un principio no se ven tanto, pero le llegaron un par de pelotas con un bote muy bravo antes de llegar a la portería y, con reflejos, las tapó. Creo que eso también cuenta. Sin lugar a duda, el América tuvo la oportunidad de hacer al menos un par de goles y tuvo que haber aprovechado la superioridad numérica. Fueron prácticamente 80 minutos con un jugador extra. Espero que trabajen estos días en la contundencia. Seguramente van a tener opciones de gol, pero Monterrey va a salir completo el próximo sábado y no va a ser nada sencillo”, indicó el exjugador del equipo de Coapa.

Jesús Mendoza considera que las Chivas del Guadalajara parten como favoritas para conquistar el título del Apertura 2026, luego de que el equipo rojiblanco aseguró el superliderato con 33 puntos tras las 17 jornadas de la fase regular. Sin embargo, el exfutbolista advierte que Pachuca será un rival complicado en los cuartos de final, especialmente por el momento que atraviesa su delantero Salomón Rondón, quien representa una de las principales amenazas para las aspiraciones del Rebaño en la Liguilla.

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“Chivas fue el equipo que mantuvo un equilibrio mayor entre todos los que están en la Liguilla. Creo que llega bien, ya es el superlíder y cerró de muy buena manera el torneo. Sin lugar a duda, es el favorito para llevarse el torneo, para mí. Pero tiene enfrente a Pachuca, que también es un equipo bastante bueno. Tiene un centro delantero que está encendido y tienen que cuidarlo mucho porque Rondón es un muy buen centro delantero. En la otra llave está Cruz Azul contra León. También va a ser un buen partido. Sin lugar a duda, y que no se malinterprete porque ando aquí en León, yo creo que Cruz Azul se la va a llevar. Va a ganar hoy y va a ganar el domingo, seguro”, sentenció.