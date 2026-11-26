De Paolo Di Canio a David Silva y Salomón Rondón, los futbolistas que antepusieron la integridad de sus rivales a la posibilidad de marcar

Helinho y los gestos de fair play en el fútbol | Imago7

En un deporte en el que marcar un gol puede significar ganar un campeonato, salvar una temporada o convertirse en el héroe de una afición, existen futbolistas que decidieron renunciar a ese privilegio. Tal como lo sucedió en la Liga MX, especialmente con Helinho, quien protagonizó uno de esos momentos durante la victoria del Toluca por 2-0 ante el Atlas, en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026. El brasileño dejó escapar la oportunidad de conseguir un hat-trick para permitir que un adversario lesionado recibiera atención médica, una acción que trascendió el resultado del encuentro y recordó el lado más humano del fútbol.

La jugada ocurrió al minuto 55 del encuentro disputado en el Estadio Nemesio Diez. Helinho, quien ya había marcado las dos anotaciones de los Diablos Rojos, se encaminaba hacia la portería de Camilo Vargas cuando se percató de que Milton Valenzuela había sufrido una lesión durante la carrera. En lugar de aprovechar la situación para ampliar la ventaja de su equipo, el brasileño envió el balón fuera del terreno de juego. Los aplausos desde las tribunas y el reconocimiento de sus propios adversarios acompañaron una decisión que tomó en cuestión de segundos.

La grandeza también se demuestra con valores. 🙌



Helinho dejó de lado la competencia para detenerse y estar atento a la situación de Valenzuela. Un gesto que nos recuerda que, por encima de cualquier rivalidad, siempre está el respeto por el compañero y el amor por el futbol. 👏… pic.twitter.com/1OinBX2VwE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 26, 2026

Lo sucedido en el Nemesio Diez tiene un significado particular por el contexto de la competencia. Toluca disputa su permanencia en la Liguilla y cada anotación puede resultar determinante para conseguir la clasificación. Sin embargo, Helinho antepuso la integridad de un compañero de profesión a sus aspiraciones individuales y colectivas. Su gesto se suma a una serie de historias que, a lo largo de las últimas décadas y en diferentes partes del mundo, han demostrado que la competitividad no tiene por qué estar peleada con la empatía.

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De Pedro Zaballa a Paolo Di Canio: los futbolistas que renunciaron a marcar un gol

Uno de los primeros antecedentes documentados ocurrió el 2 de noviembre de 1969, durante un encuentro entre el Real Madrid y el Sabadell en el Santiago Bernabéu. Con el marcador empatado sin goles, Pedro Zaballa recibió el balón con la portería desprotegida después de que el guardameta madridista Avelino Junquera sufriera un choque. El delantero decidió mandar el esférico fuera del campo para que los lesionados recibieran atención. Su equipo terminó perdiendo por 1-0, pero aquella acción permaneció en la memoria del fútbol español. Desde 1998, la Real Federación Española de Fútbol entrega un premio a la deportividad que lleva su nombre.

Más de tres décadas después, Paolo Di Canio protagonizó uno de los episodios de fair play más recordados de la Premier League. El 16 de diciembre de 2000, durante un partido entre Everton y West Ham, el guardameta Paul Gerrard sufrió una lesión tras abandonar su portería. El delantero italiano recibió un centro que pudo haber convertido en el gol de la victoria, pero prefirió atrapar el balón con las manos para detener el encuentro. El compromiso terminó empatado 1-1 y Di Canio recibió el Premio Fair Play de la FIFA en 2001.

Kaleci sakatlanınca, gol atmak için buna ihtiyacı yokmuş gibi topu eline alan Di Canio 👏 pic.twitter.com/hdvTimcn4e — Epik Spor Anları (@epicsp0ranIari) May 4, 2026

Antes de convertirse en campeón del mundo con España y construir una trayectoria con el Manchester City, David Silva también renunció a una oportunidad de gol durante su etapa con el Eibar en la temporada 2004-2005. El conjunto vasco se encontraba en la pelea por el ascenso a Primera División y empataba 1-1 ante el Lleida cuando, al minuto 92, el joven futbolista observó que un defensor contrario estaba lesionado. Silva decidió enviar el balón fuera del campo, pese a que una anotación podía representar tres puntos en la clasificación. Su comportamiento fue reconocido con el Trofeo Pedro Zaballa.

El juego limpio también ha dejado historias fuera de las principales ligas europeas. En enero de 2010, el delantero iraní Amin Motavassel Zadeh quedó frente a una portería desprotegida durante el enfrentamiento entre Moghavemat Sepasi y Steel Azin. El guardameta contrario había sufrido un golpe en la cabeza y el atacante decidió enviar el balón fuera del terreno de juego para facilitar su atención médica. La acción recibió un reconocimiento del Comité Internacional de Fair Play, demostrando que la trascendencia de estos gestos no depende de la popularidad de una liga ni de la cantidad de espectadores que presencian un partido.

De Asia a la Premier League: cuando la salud de un rival está por encima del resultado

En marzo de 2015, durante un encuentro de la Copa AFC entre Al Wehdat de Jordania y Al Nahda de Omán, Mahmoud Za’tarah tuvo la posibilidad de completar su doblete, pero decidió interrumpir el ataque después de observar que un adversario estaba lesionado. Su equipo ganaba por 2-0 y terminó imponiéndose por 3-0. No obstante, lo que dio mayor repercusión a aquella jugada fueron las palabras posteriores del delantero, quien aseguró que habría tomado la misma decisión incluso si su equipo hubiese estado perdiendo.

El venezolano Salomón Rondón protagonizó dos episodios de deportividad durante su paso por la Premier League. En enero de 2018, cuando militaba en el West Bromwich Albion, detuvo su acción ofensiva después de que James McCarthy sufriera una fractura de pierna. Un año más tarde, como futbolista del Newcastle United, volvió a actuar de manera similar ante el Cardiff City. Su disparo impactó en el rostro del defensor Joe Bennett y, aunque el rebote quedó nuevamente a su disposición dentro del área, prefirió mandar el balón fuera del campo para que el jugador recibiera asistencia.

En febrero de 2020, una jugada en las categorías amateur de Turquía recorrió el mundo. Mehmet Küçükdurmuş, futbolista del Kestelspor, se dirigía hacia la portería del Yatağanspor cuando el defensor que intentaba alcanzarlo sufrió una lesión muscular. Con el camino libre, el delantero frenó su carrera y renunció a la posibilidad de marcar. Posteriormente explicó que había atravesado una lesión similar que lo mantuvo varios meses alejado de las canchas. Su experiencia personal le permitió comprender lo que estaba viviendo su adversario en aquel momento.

Kestelsporlu Mehmet Küçükdurmuş, Yatağanspor maçında gole giderken rakip savunma oyuncusunun sakatlandığını görünce gol atabilecekken durup topu taca atıyor! 👏👏 pic.twitter.com/YqscJ56wRd — TurkSpor TV (@TurkSporTV) February 4, 2020

Una situación prácticamente idéntica ocurrió en Noruega durante abril de 2023. Bård Finne, delantero del Brann, disputaba un balón con Sondre Solholm Johansen, defensor del Odd, cuando este último sufrió una lesión muscular. Con el marcador todavía empatado sin goles, Finne decidió detener su avance pese a tener la oportunidad de encarar al guardameta. El Brann terminó perdiendo por 2-0, pero la Federación Noruega de Fútbol recuperó posteriormente aquella acción como ejemplo de deportividad para promover los valores del juego limpio entre los futbolistas juveniles.

Finere mann kan du ikke Finne!@skbrann pic.twitter.com/SpiF9Dd9qR — TV 2 Sport (@tv2sport) April 16, 2023

Pepê y Paulinho: los antecedentes más cercanos al gesto de Helinho

Uno de los casos recientes que más similitudes guarda con lo sucedido en el Estadio Nemesio Diez tuvo lugar el 3 de noviembre de 2024, durante la victoria del Porto por 4-0 ante el Estoril en la Liga de Portugal. El brasileño Pepê se encaminaba hacia la portería contraria cuando Pedro Amaral sufrió una lesión muscular. El atacante detuvo su carrera y renunció a una oportunidad de gol, una decisión que recibió el reconocimiento de los jugadores rivales y de los aficionados. Cinco días después, la Liga de Portugal le concedió el Premio Neno de Fair Play.

La deportividad también se ha manifestado cuando los propios futbolistas reconocen que una decisión arbitral no debería favorecerlos. En 1997, Robbie Fowler admitió que no había recibido una infracción dentro del área después de que el árbitro señalara un penalti a favor del Liverpool. En 2012, Miroslav Klose reconoció que había marcado un gol con la mano durante un encuentro entre Lazio y Napoli, lo que permitió que la anotación fuera invalidada. Ambos episodios reflejaron una forma de entender la competencia en la que obtener una ventaja no justifica aprovechar cualquier circunstancia.

Los entrenadores tampoco han estado ajenos a este tipo de decisiones. En abril de 2019, Marcelo Bielsa ordenó a los jugadores del Leeds United permitir una anotación del Aston Villa después de que su equipo marcara un gol mientras un adversario permanecía lesionado sobre el césped. La instrucción del estratega argentino llegó en un momento de tensión entre ambas plantillas y en plena disputa por el ascenso a la Premier League. El encuentro terminó empatado 1-1 y la determinación del entrenador se convirtió en uno de los episodios de deportividad más recordados del fútbol inglés.

Dentro del propio Toluca existe un antecedente que permite dimensionar lo ocurrido con Helinho. En 2025, Paulinho intercedió ante el árbitro para que retirara la tarjeta roja que había mostrado a Javier Güémez, durante un enfrentamiento entre los Diablos Rojos y Santos Laguna. El delantero portugués contribuyó a evitar que el conjunto rival quedara en inferioridad numérica. Un año después, su compañero brasileño volvió a colocar al equipo mexiquense en el centro de la conversación por una acción en la que el respeto hacia un adversario estuvo por encima de cualquier beneficio deportivo.

¡EL GRAN GESTO DE PAULINHO! 🤝⚽



Tras recibir una falta de Güemez donde el jugador de Santos vio la tarjeta roja, el portugués habló con el colegiado para explicarle que la falta no había sido tan grave y no ameritaba la expulsión 🫡



Ante esto, el árbitro retira la tarjeta roja… pic.twitter.com/ryuD1OLTci — Claro Sports (@ClaroSports) April 7, 2025

En una época en la que el fútbol se analiza a través de estadísticas, goles, asistencias, campeonatos y cifras económicas, estas historias recuerdan que existen decisiones cuyo valor no puede medirse en una hoja de resultados. Helinho pudo marcharse del Estadio Nemesio Diez con el balón del partido y tres anotaciones en su cuenta personal, pero su tercer gol, ese que voluntariamente decidió no buscar, posiblemente sea el momento que más recuerden quienes presenciaron el encuentro ante Atlas. Porque detrás de las camisetas, los escudos y las rivalidades también existen personas que comparten una profesión, conocen el dolor de una lesión y comprenden que, incluso cuando hay un campeonato en juego, la condición humana puede estar por encima de la victoria.