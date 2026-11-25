El Congreso aprobó una legislación que reconoce a los animales como seres sintientes, establece obligaciones para sus cuidadores y contempla multas de hasta 234 mil 620 pesos

La Ley establece las bases para proteger a los animales | Claro Sports

México dio un paso en materia de protección animal después de que la Cámara de Diputados aprobara, el 18 de noviembre de 2026, la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. La legislación establece obligaciones para quienes tienen perros, gatos y otros animales bajo su responsabilidad, además de contemplar sanciones económicas, arrestos administrativos y un registro nacional de mascotas. El dictamen recibió 470 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, después de haber sido aprobado por el Senado el 29 de septiembre.

La nueva legislación reconoce a los animales como seres sintientes, capaces de experimentar dolor, miedo y estrés, y establece criterios para garantizar su bienestar físico, mental y conductual. También contempla medidas para prevenir el abandono, regular la comercialización y establecer responsabilidades para las autoridades. Sin embargo, aunque el Congreso ya aprobó la ley, su aplicación nacional depende de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un trámite que todavía estaba pendiente al momento de esta revisión.

¿Qué es la Ley de Bienestar Animal en México y cuándo entra en vigor?

La Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales es una legislación que establece las bases para proteger a los animales en todo el territorio nacional. Su contenido incorpora cinco dominios para evaluar sus condiciones de vida: nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental. Estos criterios consideran el acceso a alimentación y agua, atención veterinaria, espacios adecuados y la posibilidad de desarrollar conductas propias de cada especie. También distribuye responsabilidades entre la Federación, los estados y los municipios.

La ley entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación en el DOF, de acuerdo con sus artículos transitorios. Por lo tanto, todavía no existe una fecha definitiva para su aplicación nacional. Una vez que comience su vigencia, las autoridades deberán desarrollar los mecanismos necesarios para cumplir sus disposiciones y los congresos estatales contarán con un año para armonizar sus legislaciones. Cabe recordar que la prohibición del maltrato animal ya forma parte del artículo 4 de la Constitución mexicana desde diciembre de 2024, mientras que distintas entidades cuentan con sus propias leyes de protección animal.

¿Qué cambia con la Ley de Bienestar Animal, qué está prohibido y cuáles son las multas?

Uno de los cambios principales corresponde a las obligaciones de las personas responsables de animales de compañía, quienes deberán garantizarles alimento, agua, alojamiento, atención veterinaria, identificación, actividad física y condiciones para su desarrollo. La legislación también establece mecanismos de esterilización, rescate y adopción, además de regular las actividades de criaderos y establecimientos dedicados a la comercialización. La venta de animales deberá realizarse en establecimientos autorizados, con controles de salud, identificación y supervisión veterinaria.

Entre las conductas prohibidas se encuentran el abandono, las peleas de perros, las mutilaciones con fines estéticos y el uso de animales vivos como blancos de entrenamiento. También se contemplan restricciones para mantenerlos sujetos en condiciones que provoquen lesiones, suministrarles sustancias que afecten su salud o causarles la muerte mediante procedimientos que prolonguen su sufrimiento. La ley regula el uso de animales en espectáculos, actividades deportivas y producciones audiovisuales. En el caso de las corridas de toros, peleas de gallos y otras actividades tradicionales, la legislación deja su regulación a las entidades federativas, por lo que no establece una prohibición nacional de todas estas prácticas.

Las sanciones administrativas contemplan multas de 50 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 5 mil 865 y 234 mil 620 pesos en 2026, así como arrestos de hasta 36 horas, clausuras y decomisos, dependiendo de la infracción. También se establece la obligación de cubrir los gastos veterinarios, tratamientos y rehabilitación de los animales afectados. Además, se creará un Padrón de Personas Infractoras, que limitará el acceso de los responsables de maltrato a determinados apoyos públicos, autorizaciones y permisos. Estas sanciones corresponden al nuevo régimen federal y no deben confundirse con las multas locales que ya se encuentran vigentes.

¿Qué es y cómo funciona el registro para mascotas?

La legislación contempla la creación del Registro Nacional de Animales de Compañía, un sistema obligatorio y gratuito para inscribir a perros, gatos y otros animales de compañía adquiridos o adoptados. Su objetivo será facilitar la identificación de los ejemplares y de sus responsables, además de contar con información que permita darles seguimiento. El registro se integrará con los datos proporcionados por las entidades federativas. Hasta ahora no se ha anunciado una plataforma nacional habilitada para completar este trámite, por lo que será necesario esperar las disposiciones de las autoridades correspondientes.

En la Ciudad de México ya existe el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), que es obligatorio y gratuito. Las personas responsables de perros y gatos pueden realizar el trámite en https://ruac.cdmx.gob.mx/ mediante su cuenta Llave CDMX, registrar los datos de identificación de sus animales y descargar una credencial digital. La Secretaría del Medio Ambiente capitalina informó en junio de 2025 que no existía una fecha límite ni se estaban aplicando multas por no realizar el registro. Este sistema local es distinto del nuevo padrón nacional, cuya implementación deberá definirse después de que la ley federal entre en vigor.