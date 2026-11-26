El organismo rector del fútbol mundial confirma un ciberataque, en el que hackers habrían tenido acceso a 12 GB de información

FIFA confirma un ciberataque | REUTERS/Mike Segar

La FIFA comunicó el jueves 26 de noviembre que fue víctima de un ciberataque, en el que los hackers accedieron a información personal y empresarial.

Según publicó la agencia Reuters, personal con conocimiento directo del hackeo asegura que no se accedió a ningún archivo del abandonado proyecto FIFA Forward Enterprise, la polémica propuesta que respaldó Gianni Infantino para que una empresa privada comercializara la Copa del Mundo. La BBC también confirmó esta versión.

“La FIFA puede confirmar que ha sido víctima de un ciberataque delictivo que ha dado lugar al acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial”, dijo un portavoz de la FIFA a los medios de comunicación, según retomó la agencia Reuters.

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En el comunicado, la FIFA condenó de forma enérgica la obtención y publicación ilegales de información, en particular de datos personales, y añadió que tales acciones constituyen “una violación grave e inaceptable de la privacidad”.

El organismo rector del fútbol mundial no especificó cuántas personas u organizaciones se vieron afectadas, cuándo tuvo lugar el ataque ni qué información empresarial se vio afectada.

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Un grupo llamado Handsome Boy Hacking Club se ha atribuido el ataque, tras publicar la semana pasada capturas de pantalla de archivos de la FIFA. Afirman haber obtenido acceso a 12 GB de datos, pero esto representaría menos del 0.1 % de todos los datos que posee la FIFA y que el ataque estaba dirigido a la empresa, no a particulares.

El hackeo, otro golpe a Infantino tras el Mundial

El hackeo llega en un momento turbulento para la FIFA. Tras la disputa del Mundial del 2026, que fue un éxito comercial, Gianni Infantino fue criticado fuertemente por diversos actores del deporte por su propuesta de vender los derechos comerciales de sus competiciones, incluyendo la Copa del Mundo, al fondo de inversión Thrive Eternal, fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Distintas federaciones dejaron de respaldar a Infantino y habrán elecciones para presidente de la FIFA, con Philippe Diallo y Kohzo Tashima presentando candidaturas.