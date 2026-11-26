El deportista colombiano de 16 años, Emanuel Otálvaro, venció al indio Priyanuj Bhattacharyya por 4-0 para clasificarse a los cuartos de final.

Emanuel Otálvaro de Colombia en el Mundial | WTT

Sigue el desarrollo del Mundial Juvenil de Tenis de Mesa en Estambul, Turquía. Cita orbital donde Emanuel Otálvaro continúa poniendo en alto la bandera de Colombia. Luego de haber dejado una muy buena primera impresión en su debut, superó a su rival de los octavos de final.

Este jueves 26 de noviembre desde las 6:45 de la mañana, horario colombiano. El deportista de 16 años venció al indio Priyanuj Bhattacharyya por 4-0. Clasificándose así a los cuartos de final del Campeonato Mundial Juvenil de Tenis de Mesa que se llevarán a cabo el sábado 27 de noviembre.

🇨🇴🏓❤️ ¡EMANUEL OTÁLVARO A CUARTOS DEL MUNDIAL JUVENIL! 🔥 Nos emocionó en los Olímpicos de la Juventud y ahora está entre los 8 mejores del mundo tras vencer a India por 11-6, 13-11, 11-3 y 11-5. 🇨🇳 Mañana, ante Hechen Li, ¡vamos por más! https://t.co/oGFIBwOEUZ — Óscar Ríos |🎙️📹 Periodista Deportivo Digital (@OriosDeportes) November 26, 2026

Los sets se desglosaron en parciales de 11-6, 13-11, 11-3 y 11-5. Concretando la segunda “blanqueada” consecutiva de Emanuel Otálvaro a un rival mundialista. Una muestra más del talento del atleta paisa que ya ha tenido grandes participaciones en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Suramericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.

¿A quiénes a derrotado Emanuel Otálvaro en el Mundial Juvenil de Tenis de Mesa?

El nacido en Rionegro, Antioquia, entró a participar en el Mundial Juvenil de Tenis de Mesa a partir de dieciseisavos de final. En dicha instancia superó al japonés Kohaku Nakano por 4-0. Un debut más que interesante para un atleta que venía de ser subcampeón olímpico juvenil en Dakar 2026.

Ya en los octavos de final su rival fue el indio Priyanuj Bhattacharyya. Duelo que se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre y donde el colombiano salió vencedor por el mismo marcador, 4-0. Dos victorias al hilo y dos “blanqueadas” a sus rivales que lo ponen como uno de los grandes candidatos al título.

¿Cuándo vuelve a jugar Emanuel Otálvaro?

Este viernes 27 de noviembre se disputarán las llaves de cuartos de final del Mundial Juvenil de Tenis de Mesa. Emanuel Otálvaro se enfrentará al chino Hechen Li. Un rival bastante particular. Pues, fue justamente contra este mismo contrincante que el colombiano logró avanzar en los Juegos Olímpicos de la Juventud para luego quedarse con la medalla de plata. Además, esa victoria significó el primer triunfo de un atleta nacido en Colombia ante un Chino en este deporte.

Vale la pena recordar que, en China el tenis de mesa es el deporte nacional. Por eso la importancia de esa victoria colombiana y la presencia en el podio siendo el único jugador no asiático. El juego entre el chino y colombiano se disputará a partir de las 6:45 de la mañana.

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