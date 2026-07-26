Huracán Genevieve alcanza categoría 4: ¿Cuál es su trayectoria y qué estados tendrán lluvias y vientos fuertes?

Genevieve alcanzó categoría 4 frente al Pacífico mexicano y dejará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados del occidente del país

Imagen satelital Huracán Genevieve | CONAGUA

El huracán Genevieve registró una rápida intensificación este domingo 26 de julio de 2026 en el océano Pacífico. Durante la mañana alcanzó la categoría 3, pero horas después evolucionó a categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y una presión mínima central de 947 hectopascales.

En el reporte de las 14:00 horas, tiempo de la montaña de Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes ubicó el centro del sistema aproximadamente a 855 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. El ciclón avanzaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora.

Aunque Genevieve no mantiene una trayectoria directa hacia México y no existen avisos o zonas de vigilancia costera, sus desprendimientos nubosos reforzarán las lluvias en el occidente del país. Además, las marejadas generadas por el huracán ocasionarán oleaje elevado y corrientes de resaca en distintos puntos del litoral.

El Servicio Meteorológico Nacional pidió mantener atención en los avisos oficiales debido a que las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento. Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

🌀El centro del #Huracán #Genevieve, ahora de categoría 4 en la escala Saffir-Sipmson, se localiza a 855 km al suroeste de Manzanillo, #Colima.

🌀Los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de #Lluvias muy fuertes en el occidente de #México. pic.twitter.com/TeZlxCRtal — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

¿Cuál es la trayectoria del huracán Genevieve, categoría 4?

Genevieve continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste o noroeste durante los próximos días, con una reducción gradual en su velocidad de avance. Su recorrido previsto se mantendrá sobre aguas del Pacífico y progresivamente se alejará de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Los modelos del Centro Nacional de Huracanes indican que el sistema podría continuar fortaleciéndose durante las próximas 12 a 24 horas. Para el lunes 27 de julio se pronostican vientos cercanos a 240 kilómetros por hora, por lo que Genevieve permanecería como huracán categoría 4.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que el lunes se localizaría aproximadamente a 875 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco. El martes 28 de julio estaría cerca de 835 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, todavía como un huracán mayor.

A partir del miércoles 29 de julio comenzaría un proceso de debilitamiento mientras el sistema avanza sobre aguas con temperaturas más bajas y encuentra condiciones atmosféricas menos favorables. Para ese día podría regresar a categoría 3 y continuar perdiendo fuerza hasta convertirse en tormenta tropical hacia el viernes 31 de julio.

Pese a que no se prevé que el centro del ciclón toque tierra en México, las marejadas ya afectan sectores de la costa suroeste y podrían alcanzar el sur de la península de Baja California entre la noche del domingo y el lunes. El principal riesgo será el oleaje y la formación de corrientes marinas capaces de poner en peligro a bañistas y embarcaciones menores.

Huracán Genevieve categoría 4: ¿Qué estados tendrán lluvias intensas y fuertes vientos?

Los desprendimientos nubosos de Genevieve reforzarán principalmente las precipitaciones en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Sin embargo, el pronóstico nacional también contempla la interacción del ciclón con el monzón mexicano, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos que afectarán diferentes regiones del país.

Se esperan lluvias fuertes con acumulaciones puntuales de entre 50 y 75 milímetros en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Puebla. En Jalisco, las precipitaciones se concentrarán en zonas del oeste, sur, centro y este, mientras que en Michoacán abarcarán principalmente el centro y norte.

El SMN también pronostica lluvias puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. En estas entidades, las precipitaciones estarán asociadas principalmente con una circulación ciclónica, la onda tropical número 21 y canales de baja presión, aunque la humedad del Pacífico contribuirá a mantener la inestabilidad.

En cuanto al viento, Jalisco podría registrar rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que en Sonora podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora. El oleaje será de dos a tres metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Para el lunes 27 de julio, el oleaje podría aumentar hasta alcanzar entre 2.5 y 3.5 metros en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Protección Civil recomienda evitar actividades marítimas, respetar las restricciones de las capitanías de puerto y mantenerse lejos de escolleras, playas y zonas donde exista fuerte oleaje.

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