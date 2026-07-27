Chicharito, a un paso de volver a las canchas; tendría un acuerdo con el Atlético Dallas

El máximo goleador de la selección mexicana habría alcanzado un acuerdo con Atlético Dallas para jugar desde 2027, tras ocho meses sin actividad

El delantero mexicano apunta a la segunda división estadounidense | Imago 7

Javier Hernández estaría listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera. De acuerdo con Fabrizio Romano, el delantero mexicano habría alcanzado un acuerdo para convertirse en jugador del Atlético Dallas, club que debutará en la USL Championship de Estados Unidos en 2027.

El histórico atacante comenzaría a jugar con el conjunto estadounidense a partir de marzo del próximo año, aunque desde ahora colaboraría con el proyecto deportivo mientras el club prepara su estreno oficial.

La noticia marcaría el regreso del máximo goleador en la historia de la selección mexicana, quien no disputa un partido oficial desde los cuartos de final de vuelta del Apertura 2025 con Chivas. Aquella noche, el Rebaño cayó 3-2 frente a Cruz Azul en una eliminatoria que quedó marcada por el penal que Hernández falló al minuto 86, cuando pudo adelantar a su equipo. Poco después, Carlos Rodríguez sentenció la serie con un gol en el tiempo de compensación.

Tras aquella eliminación, dejó Chivas en enero de 2026 y desde entonces no ha vuelto a disputar un encuentro oficial. Ocho meses después de su último partido, el atacante de 38 años apunta a regresar al fútbol profesional, aunque todavía deberá esperar algunos meses más, ya que Atlético Dallas no debutará oficialmente hasta marzo de 2027.

De concretarse el fichaje, Hernández sumaría un nuevo destino a una de las carreras más destacadas en la historia del fútbol mexicano. El delantero surgido de Chivas pasó por Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy, además de su regreso al Guadalajara.

A lo largo de su trayectoria acumula más de 590 partidos oficiales y más de 200 goles nivel de clubes, además de un palmarés que incluye dos títulos de la Premier League y una UEFA Europa League, entre otros logros.

Con la selección mexicana también dejó una huella histórica. Disputó 109 partidos internacionales y anotó 52 goles, cifra que lo mantiene como el máximo goleador en la historia del Tricolor.

Conoce al Atlético Dallas, el posible nuevo equipo de Chicharito

Atlético Dallas es una franquicia de expansión de la USL Championship, la segunda división del fútbol profesional de Estados Unidos. El club fue fundado en 2024 y tiene previsto disputar su temporada inaugural en marzo de 2027.

La institución forma parte del crecimiento de la United Soccer League (USL), organización que recientemente anunció su intención de implementar un sistema de ascensos y descensos, una medida inédita en el fútbol profesional estadounidense, aunque todavía sin una confirmación o fecha definida para su entrada en vigor.

Atlético Dallas se presenta como un proyecto con fuerte enfoque comunitario, orientado a impulsar el desarrollo del fútbol en el norte de Texas, fomentar la participación de jóvenes jugadores y acercar el deporte a una de las regiones con mayor crecimiento futbolístico de Estados Unidos. Su estreno profesional llegará en marzo de 2027, dejando al mexicano con ocho meses más sin un partido profesional.

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