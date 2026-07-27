Roberto García Orozco aclara la polémica mano de Rodolfo Cota en el Atlante vs América: “No hay infracción”

Roberto García Orozco, exárbitro profesional y colaborador de Claro Sports, analizó en Peloteando las jugadas más controvertidas de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX. En el Atlante contra América, consideró correcta la valoración de Katia Itzel García en la entrada de Ícaro sobre Jhojan Julio al minuto 23, al señalar que se trató de una acción circunstancial y sin infracción.

La jugada central de ese encuentro ocurrió al minuto 55, cuando Rodolfo Cota fue expulsado inicialmente por una supuesta mano fuera del área. El VAR, encabezado por Adonai Escobedo, recomendó la revisión y la tarjeta roja fue cambiada por amarilla. García Orozco explicó que no existió infracción porque el balón golpeó primero la pierna del portero y después subió al antebrazo: “Adonai Escobedo tiene una buena intervención, la manda a una revisión y observa esos detalles”, dice nuestro especialista. “No hay ninguna infracción. El balón le pega primero en la pierna y de ahí le sube al antebrazo”.

En el Necaxa frente a Monterrey, también respaldó la intervención del VAR para corregir la amarilla mostrada a Stefan Medina y convertirla en expulsión por la plancha sobre Julián Carranza al minuto 20.

El exsilbante cuestionó, en cambio, el penal señalado a favor de Rayados por una mano de Danny Leyva al minuto 61, al considerar que el árbitro Iván estaba mal colocado y que no existían argumentos suficientes para sancionarla. También calificó el desempeño de Martín Molina en el Santos contra Atlas como “el trabajo más flojo de la jornada”, debido a dos posibles penaltis que no fueron sancionados y en los que el VAR tampoco intervino.

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