Benzema no se muerde la lengua al hablar de la posible llegada de Zidane al banquillo de Francia

Zinedine Zidane estaría cada vez más cerca de dirigir a la selección de Francia, una posible llegada que parece ilusionar a personajes como Benzema

Benzema respalda a Zidane para que dirija Francia | Imago7

Parece que será cuestión de tiempo para que Zinedine Zidane tome las riendas de la selección de Francia tras la salida de Didier Deschamps, un futuro que ilusiona a figuras como Karim Benzema, delantero de la Saudi Pro League, quien respaldó la llegada de Zizou al banquillo de los Bleus para el próximo ciclo mundialista. La declaración del ganador del Balón de Oro 2022 apareció en una entrevista publicada este 27 de julio, en medio de la incertidumbre que existe sobre el anuncio de la Federación Francesa de Fútbol acerca del nuevo entrenador del conjunto nacional.

Karim Benzema mostró su apoyo total a Zinedine Zidane en caso de que se convierta en el próximo seleccionador de Francia. La declaración llegó durante una charla con Konbini para su segmento “In ou Out”, donde el atacante dejó claro que recibiría con alegría la confirmación del nombre de la leyenda del fútbol francés como responsable del equipo nacional.

“Es una leyenda, es como un hermano mayor para mí. ¿Estoy contento de que vaya a ser el seleccionador de Les Bleus? No sé si será él, pero si lo es, sí, estoy muy contento”, expresó Benzema durante la entrevista, en una muestra del vínculo que mantiene con Zidane desde su etapa como futbolista y posteriormente bajo su dirección en el Real Madrid.

Zinedine Zidane permanece fuera de la industria del fútbol desde hace cinco años, cuando dejó el banquillo del Real Madrid después de protagonizar una de las etapas más exitosas en la historia del conjunto merengue. Aunque su nombre apareció en distintas especulaciones periodísticas durante este periodo, el técnico francés habría esperado una oportunidad al frente de la selección de Francia para asumir un desafío completamente diferente.

La Federación Francesa de Fútbol convocó a una conferencia de prensa para este martes 28 de julio, fecha en la que presentará al sucesor de Didier Deschamps, quien dejó el cargo después de la derrota ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026. La decisión pondrá fin a una etapa de más de una década bajo el mando del estratega que llevó a Francia al título mundial en 2018.

Francia llegó al Mundial 2026 como una de las principales candidatas para levantar el trofeo, pero el conjunto de Didier Deschamps quedó eliminado en semifinales ante España, selección que días después conquistó la Copa del Mundo. En caso de que Zidane tome el mando de los Bleus, su próximo reto estará en la Nations League de la UEFA y en la Eurocopa 2028, torneo que tendrá como sede al Reino Unido.

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