Esta es la fecha exacta para poner el altar de Día de Muertos, ¿por qué no antes, ni después?

La creencia sobre el regreso de las ánimas establece diferentes fechas que van del 27 de octubre y el 2 de noviembre, aquí todos los detalles

Todo lo que tienes qué saber sobre la ofrenda de Día de Muertos | Claro Sports

El Día de Muertos 2026 se acerca y una de las dudas entre algunas familias mexicanas es cuándo se debe colocar la ofrenda para recibir a sus seres queridos. Aunque el 1 y 2 de noviembre son las fechas principales de esta celebración, el calendario de la tradición popular comienza desde el 27 de octubre, con la ofrenda dedicada a las mascotas, mientras que el 28 se recuerda a las personas que murieron en circunstancias trágicas.

La ofrenda de Día de Muertos es una tradición que reúne creencias de los pueblos indígenas de México y elementos incorporados por el catolicismo. De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), su propósito es recordar a quienes fallecieron ofreciendo alimentos, bebidas y objetos que representan el vínculo entre las familias y sus difuntos. La creencia popular sostiene que las ánimas regresan durante estas fechas para visitar sus antiguos hogares.

Las flores de cempasúchil, el agua, la sal, las veladoras, el copal, el pan de muerto y las fotografías forman parte de los elementos que se colocan en los altares. Cada uno tiene un significado dentro de la tradición, como iluminar el camino de las ánimas, ofrecerles alimentos o recordar su paso por la vida. No obstante, el momento de preparar la ofrenda depende de las costumbres de cada familia y de la comunidad donde se realiza la celebración.

¿Cuándo se debe poner el altar de Día de Muertos?

El 27 de octubre de 2026 es la primera fecha del calendario popular de ofrendas, mientras que el 28 de octubre comienza el periodo dedicado a distintos grupos de difuntos. Por esta razón, algunas familias preparan sus altares desde los últimos días del mes para tenerlos listos antes de las fechas en las que, según sus creencias, llegan las ánimas.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que, aunque el Día de Muertos se conmemora principalmente el 1 y 2 de noviembre, desde el 28 de octubre se recuerda a las personas que fallecieron por accidentes o violencia. En los días posteriores se realizan otras conmemoraciones relacionadas con las circunstancias de la muerte y la edad de los difuntos.

No existe una hora específica ni una regla que obligue a todas las familias a colocar la ofrenda el mismo día. Quienes únicamente recuerdan a sus familiares el 1 y 2 de noviembre pueden prepararla antes de esas fechas. En otras comunidades, los altares comienzan a montarse desde octubre conforme a sus prácticas religiosas y familiares.

¿Cuándo se pone el altar para las mascotas?

El 27 de octubre es la fecha que se ha popularizado en México para recordar a las mascotas fallecidas durante el Día de Muertos. De acuerdo con esta costumbre, perros, gatos y otros animales de compañía son los primeros en recibir una ofrenda, antes de las conmemoraciones dedicadas a las personas.

Esta práctica se ha extendido durante los últimos años y permite que las familias incorporen a los animales que formaron parte de su hogar. Algunas personas comienzan a preparar el altar desde el 26 de octubre para que esté listo al día siguiente, aunque tampoco existe una obligación sobre el momento de colocarlo.

Las ofrendas para mascotas pueden incluir fotografías, recipientes con agua, croquetas, juguetes, collares y flores de cempasúchil. También hay familias que prefieren colocar sus recuerdos junto a las fotografías y objetos de sus seres queridos durante el 1 y 2 de noviembre.

¿Cuándo llegan las ánimas a su ofrenda de Día de Muertos? Calendario completo

La creencia sobre el regreso de las ánimas establece diferentes fechas entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre. El calendario difundido por la Secretaría de Turismo de México contempla jornadas para recordar a las mascotas, las personas que murieron en circunstancias trágicas, las almas olvidadas, los niños y los adultos. Sin embargo, las fechas y sus significados pueden cambiar de acuerdo con la región. Este es el calendario de Día de Muertos 2026:

27 de octubre: Se recuerda a las mascotas fallecidas, como perros, gatos y otros animales de compañía.

Se recuerda a las mascotas fallecidas, como perros, gatos y otros animales de compañía. 28 de octubre: Se dedica la ofrenda a quienes murieron por accidentes, violencia o circunstancias trágicas.

Se dedica la ofrenda a quienes murieron por accidentes, violencia o circunstancias trágicas. 29 de octubre: En algunas tradiciones se recuerda a las almas olvidadas o desamparadas. Otros calendarios dedican esta fecha a las personas que murieron ahogadas.

En algunas tradiciones se recuerda a las almas olvidadas o desamparadas. Otros calendarios dedican esta fecha a las personas que murieron ahogadas. 30 de octubre: Se recuerda a las ánimas sin familiares que les preparen una ofrenda. Algunas costumbres incluyen a niños que murieron sin bautizar.

Se recuerda a las ánimas sin familiares que les preparen una ofrenda. Algunas costumbres incluyen a niños que murieron sin bautizar. 31 de octubre: En determinadas creencias se dedica a los niños no nacidos o fallecidos sin bautismo. Otras comunidades comienzan a recibir a los llamados angelitos.

En determinadas creencias se dedica a los niños no nacidos o fallecidos sin bautismo. Otras comunidades comienzan a recibir a los llamados angelitos. 1 de noviembre: Día de Todos los Santos, asociado en la tradición mexicana con las almas de los niños fallecidos.

Día de Todos los Santos, asociado en la tradición mexicana con las almas de los niños fallecidos. 2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos, dedicado principalmente a recordar a las personas adultas que murieron.

Día de los Fieles Difuntos, dedicado principalmente a recordar a las personas adultas que murieron. 3 de noviembre: Algunas familias retiran la ofrenda, de acuerdo con la creencia de que las ánimas ya regresaron a su lugar de descanso.

Este calendario es una referencia de las costumbres populares y no representa una norma que deba seguirse en todo México. Las comunidades conservan formas de celebración que pueden modificar las fechas, los elementos de los altares y los rituales de despedida.

¿Por qué no se debe poner con mucho tiempo de anticipación? Esto dice la tradición

Colocar el altar de Día de Muertos antes del 27 de octubre no está prohibido ni representa, por sí mismo, una falta a la tradición. Es decir, no existe una regla general que impida preparar la ofrenda desde semanas antes del 1 de noviembre. La idea de que instalarla anticipadamente puede traer consecuencias negativas no constituye una creencia compartida por todas las comunidades mexicanas.

La importancia de las fechas radica en que, según la tradición, la ofrenda debe estar preparada cuando se espera la visita de las ánimas. Por ello, algunas familias incorporan los elementos conforme avanza el calendario, mientras que otras colocan el altar completo desde finales de octubre.

También existe una razón relacionada con la conservación de los alimentos. Las frutas, los platillos preparados y otros productos perecederos pueden deteriorarse si permanecen varios días a temperatura ambiente. Por esta razón, es posible colocar primero las fotografías, los adornos y los objetos personales, y reservar los alimentos para las fechas de la celebración.

En cuanto al retiro del altar, algunas familias acostumbran hacerlo el 3 de noviembre, después del Día de los Fieles Difuntos. La tradición no establece una fecha universal que obligue a retirar todos los elementos inmediatamente después del 2 de noviembre. El momento depende de las creencias familiares y comunitarias.

De esta manera, la colocación de la ofrenda puede comenzar el 27 de octubre para quienes recuerdan a sus mascotas, el 28 para quienes siguen el calendario de ánimas o durante los días previos al 1 y 2 de noviembre. El significado de la celebración está relacionado con la memoria de los difuntos y las costumbres que cada familia conserva.