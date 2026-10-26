Beca Rita Cetina 2026: fecha límite de registro, requisitos y dónde inscribirse

El Gobierno de México abrió un nuevo periodo de inscripción para estudiantes de primaria y secundaria públicas. Conoce los documentos y montos del apoyo

¿Cuándo es la fecha límite de registro para la Beca Rita Cetina? | Reuters

La Beca Rita Cetina 2026 abrió un nuevo periodo de registro este lunes 26 de octubre para estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas de México. Madres, padres y tutores podrán solicitar el apoyo económico a través de una plataforma oficial del Gobierno de México, con el objetivo de cubrir parte de los gastos relacionados con la educación de sus hijos.

La fecha límite para inscribirse es el viernes 6 de noviembre de 2026, por lo que las familias tendrán 12 días naturales para completar el trámite. Para realizar la solicitud es necesario contar con una cuenta Llave MX, además de los documentos personales del tutor y los datos escolares de cada estudiante.

El programa contempla dos modalidades: un pago anual de 2,500 pesos por cada estudiante de primaria y un apoyo bimestral de 1,900 pesos por familia con alumnos de secundaria, al que se suman 700 pesos por cada estudiante adicional de ese nivel. Los recursos se entregan mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la incorporación no es automática después de enviar la solicitud, ya que los datos proporcionados deberán pasar por un proceso de validación. Por ello, las autoridades recomiendan revisar la información antes de concluir el registro.

¿Cuándo y dónde se hace el registro para la Beca Rita Cetna 2026? Fechas clave

El registro comenzó el lunes 26 de octubre y concluirá el viernes 6 de noviembre de 2026. El trámite se realiza por internet, desde el portal oficial de la Beca Rita Cetina, al que se debe ingresar con la cuenta Llave MX de la madre, padre o tutor, no con la del estudiante.

Para completar la inscripción, primero se debe ingresar o crear una cuenta Llave MX. Después, la persona responsable tendrá que capturar sus datos, registrar a cada estudiante y enviar la solicitud. Una vez terminado el proceso, la información entrará en revisión para determinar la incorporación al programa.

Las autoridades también realizaron asambleas informativas en escuelas públicas para orientar a las familias. En caso de olvidar la contraseña de Llave MX, se puede solicitar orientación a través del número telefónico 079.

¿Qué requisitos y documentos piden para la Beca Rita Cetina 2026?

El requisito principal es que el estudiante esté inscrito en una primaria o secundaria pública del país. La solicitud debe realizarla su madre, padre o tutor, quien necesitará reunir documentos personales y escolares antes de ingresar al sistema. Lista de documentos para el registro:

Madre, padre o tutor

CURP certificada

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Número de teléfono celular

Correo electrónico

Cuenta Llave MX

Estudiante

CURP certificada

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela

La CURP del tutor y de los estudiantes debe estar certificada por el Registro Civil. Si algún documento presenta inconsistencias, se recomienda corregirlas antes del registro. La Clave de Centro de Trabajo permite identificar la escuela donde está inscrito cada alumno.

En caso de no contar con Llave MX, la persona responsable deberá crearla con sus datos personales, número de teléfono y correo electrónico. La cuenta Llave MX es distinta de Llave CDMX, por lo que no deben confundirse ambas plataformas.

¿De cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina 2026?

El monto de la Beca Rita Cetina 2026 depende del nivel educativo y del número de estudiantes de secundaria registrados dentro de una misma familia. Para primaria, el apoyo está destinado a la compra de útiles y uniformes escolares, mientras que el beneficio de secundaria se entrega de forma bimestral.

Primaria pública 2,500 pesos por estudiante, pago único por ciclo escolar, mientras que secundaria pública 1,900 pesos por familia, con un pago bimestral, más 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria.

Por ejemplo, una familia con dos estudiantes de secundaria puede recibir 2,600 pesos bimestrales, mientras que una con tres alumnos de ese nivel puede obtener 3,300 pesos. En primaria, cada estudiante registrado puede recibir 2,500 pesos por ciclo escolar, independientemente de la cantidad de hermanos inscritos.

Los apoyos se depositan mediante una tarjeta del Banco del Bienestar. La fecha de registro no garantiza un pago inmediato, pues primero debe realizarse la validación de la información y la incorporación al padrón de beneficiarios.