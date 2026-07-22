Instagram se cae hoy 22 de julio: esto sabemos sobre la falla masiva de la red social

Los problemas se concentraron en el envío y recepción de mensajes, la carga del feed, el inicio de sesión y el funcionamiento de la aplicación móvil

Instagram presenta una caída masiva | Reuters

¿Instagram no carga, los mensajes directos no aparecen o las publicaciones dejaron de actualizarse? No se trata necesariamente de la conexión a internet ni de un problema con el teléfono. Usuarios de México y otros países reportaron fallas en la plataforma de Meta durante la mañana de este miércoles 22 de julio de 2026.

Las quejas comenzaron alrededor de las 06:00 horas y aumentaron durante las primeras horas del día. Los problemas se concentraron en el envío y recepción de mensajes, la carga del feed, el inicio de sesión y el funcionamiento de la aplicación móvil. Hasta el corte de esta información, Meta no ha explicado la causa de la interrupción.

Usuarios reportan falla masiva en Instagram: ¿Qué pasa hoy 22 de julio en la red social?

Instagram presentó problemas de funcionamiento durante la mañana del 22 de julio. Los primeros avisos aparecieron en X, donde usuarios señalaron que los mensajes directos quedaban atorados, mostraban errores después de enviarse o desaparecían temporalmente de las conversaciones. También hubo dificultades para reaccionar a historias y visualizar contenido nuevo.

Downdetector registró un incremento de reportes en México a partir de las 07:30 horas. El Universal informó que el punto más alto llegó cerca de las 08:45, con alrededor de 280 avisos. El 62 por ciento estuvo relacionado con la aplicación móvil, el 28 por ciento con la conexión al servidor y el 7 por ciento con la carga del feed.

Los reportes se concentraron en lugares como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Ensenada. La interrupción no afectó de la misma manera a todas las cuentas, ya que algunos usuarios pudieron ingresar a sus perfiles, pero no actualizar contenido ni utilizar la mensajería con normalidad.

La falla también fue reportada fuera de México. En Estados Unidos, Downdetector acumuló cerca de mil 400 avisos durante la mañana, con incidencias en ciudades como Nueva York, San Francisco, Chicago, Seattle, Los Ángeles y Atlanta. Algunos reportes internacionales también mencionaron problemas en Facebook y Messenger, aunque en México las quejas iniciales se concentraron principalmente en Instagram.

Por ahora no existe información que permita relacionar la caída con un ataque informático, una actualización de la aplicación o una falla en los dispositivos de los usuarios. Tampoco se ha confirmado que Facebook, WhatsApp, Instagram y Meta Business Suite hayan quedado completamente fuera de servicio al mismo tiempo, por lo que esa versión debe considerarse un reporte sin confirmación oficial.

¿Cuál es el estatus de la red social al momento?

Instagram continúa con funcionamiento intermitente para algunos usuarios. Mientras ciertas cuentas pueden cargar publicaciones y consultar perfiles, otras mantienen problemas para enviar mensajes, actualizar el feed o ingresar desde la aplicación. Los reportes disponibles indican que la afectación se presenta en diferentes regiones y no exclusivamente en México.

Meta no ha publicado un comunicado para explicar el origen de las fallas ni confirmado un horario para el restablecimiento completo del servicio. La página de estatus de la empresa está enfocada principalmente en productos y herramientas para negocios, por lo que la ausencia de una alerta en ese portal no significa necesariamente que la aplicación para usuarios particulares opere sin problemas.

Mientras se normaliza la plataforma, se recomienda verificar la conexión a internet, probar la versión web y evitar eliminar o reinstalar la aplicación, debido a que estas acciones no solucionan una falla originada en los servidores. También es conveniente evitar cambios de contraseña o procesos de recuperación de cuenta mientras persistan los errores, salvo que existan indicios claros de acceso no autorizado.

La información continúa en desarrollo y el estatus puede cambiar durante las próximas horas. Los usuarios pueden consultar los canales oficiales de Meta y servicios de seguimiento como Downdetector para conocer si los reportes comienzan a disminuir y la red social recupera su funcionamiento habitual.

Te puede interesar: