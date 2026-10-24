Nueva Modalidad 40 del IMSS: ¿Qué es, cómo afecta mi pensión y cuál es el límite salarial?

La Modalidad 40 del IMSS tiene nuevas reglas de inscripción y límites salariales; conoce los cambios y cómo pueden afectar el monto de tu pensión

Conoce todo sobre la Modalidad 40 del IMSS. | Reuters

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene nuevas reglas desde el 22 de octubre de 2026, después de que el Consejo Técnico del organismo aprobó medidas para modificar las condiciones de incorporación a este esquema. Los cambios incluyen un límite al salario base de cotización, restricciones para las inscripciones retroactivas y nuevas disposiciones para quienes trabajan por cuenta propia.

La actualización fue publicada el 21 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG. Su propósito es revisar el funcionamiento de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, un mecanismo que permite a los extrabajadores realizar aportaciones por su cuenta para conservar sus derechos pensionarios y acumular semanas cotizadas.

Las modificaciones no eliminan la Modalidad 40 ni reducen de forma automática las pensiones de quienes ya tienen este beneficio. Sin embargo, las personas que soliciten una nueva inscripción tendrán menos posibilidades de incrementar su salario de cotización, una de las estrategias que permitían mejorar el monto de retiro bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS, cómo funciona y cuál es su beneficio?

La Modalidad 40, conocida oficialmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que las personas que dejaron de trabajar para una empresa continúen sus aportaciones al IMSS sin necesidad de contar con un patrón. El objetivo es conservar sus derechos para obtener una pensión y aumentar el número de semanas reconocidas por el Instituto.

Este mecanismo permite realizar pagos mensuales correspondientes a los seguros de Invalidez y Vida, así como de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Su principal beneficio es que las aportaciones pueden incrementar las semanas de cotización y, según el régimen pensionario, mejorar el monto de la pensión. No obstante, la Modalidad 40 no incluye atención médica, ya que no contempla el Seguro de Enfermedades y Maternidad.

Para las personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y tienen derecho a pensionarse bajo la Ley 73, el monto del retiro depende de factores como las semanas acumuladas, la edad y el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Por ello, la Modalidad 40 ha sido una alternativa para quienes buscan mejorar sus condiciones económicas antes de solicitar su pensión.

¿Quién puede inscribirse a la Modalidad 40 y cuáles son los requisitos clave?

La Modalidad 40 está dirigida a personas que causaron baja del régimen obligatorio del IMSS y desean mantener sus cotizaciones de manera voluntaria. Pueden solicitarla trabajadores de la Ley 73 y de la Ley 97, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación y las disposiciones vigentes.

Para acceder a este esquema, es necesario contar con al menos 52 semanas cotizadas durante los cinco años anteriores a la baja, no tener una relación laboral activa bajo el régimen obligatorio y presentar la solicitud antes de que transcurran cinco años desde la fecha de baja. Además, la persona interesada debe cubrir las cuotas correspondientes al salario autorizado por el Instituto.

Con las nuevas disposiciones, las incorporaciones deberán tramitarse mediante los mecanismos digitales del IMSS, con datos como la CURP, el Número de Seguridad Social y un correo electrónico. El trámite de inscripción es gratuito, aunque el aseguramiento requiere el pago de las cuotas. La ficha oficial del IMSS todavía conserva algunas instrucciones anteriores, por lo que debe prevalecer el acuerdo publicado en el DOF para las nuevas incorporaciones.

¿Cuáles son las nuevas reglas de la Modalidad 40? Todo lo que debes saber

Uno de los principales cambios es el nuevo límite salarial. Antes del 22 de octubre de 2026, las personas podían solicitar un salario base de cotización superior al de su último empleo, hasta el máximo legal de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias, equivalentes a 2,932.75 pesos por día en 2026.

Con las reglas actuales, el salario permitido para una nueva incorporación será el último salario base de cotización registrado ante el IMSS o, como máximo, ese mismo importe más una UMA diaria, cuyo valor es de 117.31 pesos en 2026. Este incremento tampoco puede superar el tope legal de 25 UMA y el salario autorizado no puede ser inferior al salario mínimo general aplicable.

Por ejemplo, si una persona tenía un salario base de cotización de 500 pesos diarios, podrá solicitar un registro de hasta 617.31 pesos diarios. Si su último salario era de 1,500 pesos, el límite será de 1,617.31 pesos al día. Esto significa que ya no podrá elegir libremente un salario cercano al máximo de 25 UMA si su último registro ante el Instituto fue considerablemente menor.

Otra modificación establece que las nuevas inscripciones comenzarán a generar derechos únicamente desde la fecha en que se presente la solicitud, lo que elimina la posibilidad de contratar periodos anteriores de manera retroactiva. Además, quienes estén registrados como trabajadores independientes bajo la Modalidad 10 no podrán contratar simultáneamente la Modalidad 40.

Estas disposiciones tienen carácter temporal. El Consejo Técnico del IMSS ordenó realizar un análisis financiero en un plazo máximo de seis meses, con el propósito de evaluar los efectos de este esquema y determinar la continuidad de las medidas.

¿Afectan o no a mi pensión los cambios a la Modalidad 40?

Las nuevas reglas no afectan de forma retroactiva los salarios y semanas que las personas ya cotizaron y pagaron. De acuerdo con el acuerdo publicado en el DOF, quienes estaban inscritos antes del 22 de octubre de 2026 conservarán las condiciones de su aseguramiento hasta que concluya el periodo contratado, con reconocimiento de las aportaciones efectuadas.

Sin embargo, quienes busquen inscribirse por primera vez o contratar un nuevo periodo después de concluir el vigente deberán ajustarse a las disposiciones aplicables en ese momento. Esto puede limitar el incremento salarial de las personas que planeaban utilizar la Modalidad 40 para alcanzar un promedio más alto antes de solicitar su pensión.

El impacto depende del régimen pensionario. Para quienes tienen derecho a la Ley 73, el cambio puede reducir la posibilidad de elevar la pensión mediante un aumento del salario promedio de las últimas 250 semanas, aunque todavía podrán acumular semanas adicionales. El monto final también dependerá de la edad de retiro y de las cotizaciones reconocidas por el IMSS.

En el caso de la Ley 97, aplicable a quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, el cálculo depende principalmente de los recursos acumulados en la cuenta individual de la Afore. La Modalidad 40 puede contribuir al ahorro y a las semanas cotizadas, pero no produce el mismo efecto que en la Ley 73. Para obtener una pensión de cesantía o vejez en 2026, este régimen exige un mínimo de 875 semanas, requisito que aumentará gradualmente hasta llegar a 1,000 en 2031.

Antes de contratar la Modalidad 40, el IMSS recomienda revisar el historial de cotizaciones, el último salario registrado y el régimen pensionario. La actualización no significa la desaparición del programa, pero sí modifica las condiciones para quienes esperaban aumentar su pensión mediante aportaciones calculadas sobre un salario más alto.