Paro de transportistas, marchas y actividades: estos son los cierres viales de la semana en la CDMX

El gremio de transportistas, trabajadores del IMSS y diversos grupos pondrán en jaque a la Ciudad de México con cortes a la circulación en calles principales

Marchas y cierres en la CDMX | Reuters (imagen ilustrativa)

Inicia la recta final de octubre y la Ciudad de México se prepara para días complicados debido a las diversas movilizaciones previstas del 26 al 30 de octubre. Esta situación podría poner en jaque a los automovilistas y ciudadanos de la capital del país, ante los posibles cierres y afectaciones viales.

Pese a que distintos sectores del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno Federal han llamado a privilegiar el diálogo, diversos gremios y sectores de la población mantienen sus convocatorias para manifestarse en las principales calles y avenidas de la CDMX. Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades, consultar aplicaciones de navegación con información del tránsito en tiempo real y tomar precauciones antes de salir de casa para evitar contratiempos.

¿Cuándo y a qué hora inicia el paro nacional de transportistas y cómo afecta a la CDMX?

De acuerdo con comunicados difundidos por distintas organizaciones de transportistas del país, existe una convocatoria para iniciar un paro nacional por tiempo indefinido. La protesta busca que las autoridades atiendan sus demandas y las denuncias por robos, extorsiones y violencia en carreteras y autopistas.

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El paro nacional está convocado para este lunes 26 de octubre en entidades como la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Sin embargo, aún existen dudas sobre los gremios que participarán, ya que la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo se deslindó de las protestas previstas para esta semana, mientras que otras organizaciones llamaron a sus agremiados a manifestarse a partir de las 6:00 y las 8:00 horas en puntos estratégicos.

Aunque todavía no existe un plan concreto sobre las afectaciones en la zona metropolitana, transportistas han difundido en redes sociales llamados para concentrarse en las principales autopistas y vías de acceso a la capital, entre ellas las carreteras México-Pachuca, México-Querétaro, México-Puebla y México-Cuernavaca, así como el Circuito Exterior Mexiquense y las carreteras a Texcoco y Chalco. Estas movilizaciones podrían generar complicaciones para quienes ingresen o salgan de la CDMX.

¿Cuándo vuelven las marchas del IMSS y qué calles cerrarán?

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) también anunció una movilización para el próximo 30 de octubre en la Ciudad de México. La megamarcha tiene como objetivo exigir la renuncia de la líder sindical, además de reclamar un aumento salarial.

Hasta el momento, la convocatoria no establece una ruta definitiva. Sin embargo, la movilización del miércoles 21 de octubre afectó la circulación en el primer cuadro de la capital, luego de que el contingente avanzara rumbo al Zócalo capitalino. En aquella ocasión, los manifestantes recorrieron Eje Central Lázaro Cárdenas, lo que provocó cortes y complicaciones viales en zonas como Circuito Interior, avenida Vallejo e Insurgentes Norte.

Por ello, se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a los avisos oficiales para conocer la ruta de la nueva movilización y anticipar posibles cierres en las principales vialidades de la ciudad.

¿Obras viales en la CDMX? Estas calles son afectadas

De acuerdo con la cuenta oficial de Orientación Vial (OVIAL) de la Ciudad de México, continúan diversas afectaciones a la circulación por actividades y obras en distintos puntos de la capital.

Una de ellas corresponde al Festival de las Flores de Cempasúchil, que mantiene afectaciones en el Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y el Ahuehuete. Además, hay reducción de carriles por obras en avenida Sur 122, desde Poniente 85 hasta avenida Río Tacubaya, en dirección al sur.

Por otra parte, permanece cerrada la circulación en la Calzada de Minas de Arena, desde Sur 122 hasta avenida de las Torres. Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para la conclusión de estos trabajos, por lo que se recomienda considerar rutas alternas y consultar las actualizaciones de las autoridades viales antes de emprender cualquier recorrido.