América supera a Chivas, Pumas y Cruz Azul en asistencia en la Leagues Cup

El equipo azulcrema presenta mayores asistencias que los otros grandes del fútbol mexicano

América lidera en asistencia en la Leagues Cup | HARRY HOW / GETTY IMAGES VIA AFP

La Leagues Cup entra en su recta final, pues ya se llevaron a cabo los partidos de la primera ronda y los cuartos de final. Al torneo le restan cuatro enfrentamientos, dos de semifinales, el duelo por el tercer cuarto lugar y la gran final. Es por eso que hacemos un repaso de los asistentes a los partidos en este torneo.

Algo que quedó claro es que la asistencia en la fase de grupos cayó para el tercer partido, como consecuencia de que equipos ya estaban eliminados y tenían poco por jugarse en su último compromiso del torneo que enfrenta a los clubes de la Liga MX contra los de la Major League Soccer.

Como era de esperarse, el partido que tuvo la mejor asistencia fue el que se disputó en la cancha del estadio Banorte. En dicho duelo entre América y San Diego, la asistencia fue de 40,026 aficionados. Hay partidos que superaron los 39,999 aficionados, como el San Diego FC frente a Tijuana.

MÁS INFORMACIÓN: Ya hay fechas para las semifinales de la Leagues Cup

La mejor asistencia de las Chivas en el torneo fue en su partido frente a Seattle Saunders, con 22,031 aficionados, mientras que la mejor para Pumas fue contra Charlotte con 22,530 aficionados. Toluca y Cruz Azul tampoco se quedaron atrás, pues el duelo entre los escarlatas y el LAFC tuvo una asistencia de 22,111 fanáticos, mientras que el partido entre Cruz Azul y New York City tuvo 20,969 aficionados.

Si bien los estadios de la MLS son de menor aforo, el América-Portland Timbers en el Providence Park fue presenciado por 20,897 espectadores, mostrando el poder de convocatoria de los de Coapa en los Estados Unidos.

Ahora bien, los partidos con peor asistencia fueron Philadelphia Union contra Santos Laguna, apenas superando los 5,000 fanáticos, además del Orlando City frente a Atlético San Luis con apenas 7 mil aficionados.

Ya metiéndonos a los cuartos de final, el partido entre América y Columbus fue el mejor en cuanto a asistencia con 20,000 fanáticos, mientras que el Monterrey contra Chicago recibió a 18,000 personas.

El torneo registró un promedio superior a los 18 mil aficionados en la fase de grupos y en poco más de 40 juegos ya se habían superado los 800 mil aficionados en total. Ahora, falta sumar los asistentes en los últimos 4 partidos del torneo para conocer la cifra definitiva.

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