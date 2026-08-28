Benjamín Mora no le teme a Chivas: “Ya he estado ahí”

El técnico de los Tuzos recordó que ya venció a un equipo dirigido por Gabriel Milito y aseguró conocer lo que implica enfrentar al Rebaño

Mora desafía a Chivas y recuerda su triunfo ante Milito. Imago 7

Pachuca afrontará una nueva prueba en el Apertura 2026 ante Chivas, un rival al que no ha podido vencer desde hace más de cuatro años. Sin embargo, Benjamín Mora aseguró que la racha corresponde a procesos anteriores y afirmó que conoce lo que implica enfrentar al Guadalajara, además de recordar que ya consiguió derrotarlo cuando dirigía a Querétaro.

El entrenador de los Tuzos explicó que su experiencia al frente de Atlas y Querétaro le permitió enfrentarse en distintas ocasiones al conjunto rojiblanco. Durante su etapa con el cuadro queretano, incluso logró una victoria ante un equipo dirigido por Gabriel Milito.

“A nosotros no nos tocó, es algo que tiene mucho tiempo. Yo estuve en Atlas en 2023, enfrenté a Chivas cinco veces y entiendo lo que significa enfrentarlos en un ambiente pesado, fuerte, complicado. Ya he estado ahí; en 2025, con Querétaro, también los enfrenté y conseguí una victoria ante Milito, es un rival que conozco”, explicó el técnico en conferencia de prensa.

Benjamín Mora espera un estadio Hidalgo con mayoría rojiblanca

Mora también habló sobre el ambiente que espera encontrar en el Estadio Hidalgo. El técnico considera que Chivas contará con un respaldo importante de sus aficionados, pero confía en que los seguidores del Pachuca también acudirán para equilibrar el apoyo desde las tribunas. “Tengo muchas ganas de enfrentar a Chivas, mucha ilusión. Sé que la afición estará en contra nuestra porque ellos van a llenar el estadio, pero también confío en que nuestra gente hará un contrapeso”, comentó.

Pachuca está obligado a ganar en casa

Más allá del rival, Mora señaló que Pachuca debe asumir la responsabilidad de buscar los tres puntos cada vez que juega ante su afición. Para el técnico, esa exigencia no depende de la posición o el momento que atraviese el adversario. “Estamos obligados a ganar, y no solo en este partido; siempre en casa debemos tener esa expectativa, porque si no iniciamos con esa obligación, no lo podemos visualizar”, sostuvo.

El estratega también reconoció el momento que atraviesa Chivas y anticipó un encuentro complicado, aunque consideró que Pachuca ha mostrado avances en su funcionamiento. “Chivas es un gran rival, en un gran momento y que nos va a hacer un partido muy complicado. Vamos mejorando y vamos a estar bien”, añadió.

Mora celebra el boleto del Pachuca a la Concacaf

Finalmente, Benjamín Mora destacó que Pachuca consiguió un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf, pese a no terminar entre los tres primeros lugares de la Leagues Cup. El entrenador valoró la oportunidad de que el club vuelva a participar en una competencia internacional.“Se están dando las cosas y eso es positivo. Ojalá tenga la posibilidad de estar con este equipo en esta competición (Concacaf)”, concluyó.

Pachuca buscará trasladar esa clasificación internacional a la Liga MX y terminar con la racha ante Chivas. Para Mora, el antecedente no representa un impedimento, pues considera que su experiencia previa ante el Guadalajara le permite conocer el escenario que enfrentará su equipo.

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