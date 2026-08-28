¿Fue un error cambiar a Jardine? Ruso Brailovsky defiende la apuesta del América por Almada

El exjugador azulcrema destacó el trabajo del técnico uruguayo y consideró que las Águilas tienen un plantel capaz de competir por títulos

Brailovsky defiende el proyecto de Almada. Imago 7

El América atraviesa un inicio de ciclo positivo con Guillermo Almada. Las Águilas mantienen el invicto en el Apertura 2026 y también consiguieron su clasificación a las semifinales de la Leagues Cup, donde enfrentarán a Monterrey. Tras la victoria ante Columbus Crew, Daniel ‘Ruso’ Brailovsky analizó el momento del equipo y respaldó la decisión de apostar por el técnico uruguayo.

Brailovsky habló durante un evento comercial realizado con motivo de los 110 años del América y destacó el trabajo que ha realizado Almada desde su llegada a Coapa. Para el exjugador azulcrema, el cambio de entrenador no representa una apuesta menor, pese a que André Jardine dejó el club después de conseguir tres títulos consecutivos.

“Entender que Almada es de los mejores técnicos que ha llegado a este fútbol. Cuestionado por el cambio, más que nada por el técnico que se fue, que ganó tres títulos consecutivos. Nada fácil, más todos los torneos que ganó. Y que venga un tipo con otra idea, con otro criterio, pero con un fútbol espectacular, porque lo ha hecho en diferentes lados, lo hizo en Ecuador, lo hizo en Pachuca, me parece que demuestra que el América siempre busca lo mejor”, señaló Brailovsky.

Brailovsky respalda el plantel del América

El histórico americanista también consideró que el equipo cuenta con los recursos necesarios para competir por los títulos, aunque dejó abierta la posibilidad de que lleguen refuerzos si el cuerpo técnico considera que son necesarios. “El técnico tiene mucha capacidad para elegir y seguramente vendrán refuerzos si hacen falta, pero por supuesto que este plantel está capacitado”, explicó.

Brailovsky también recordó la exigencia que implica vestir la camiseta del América y señaló que todos los integrantes del plantel deben asumir la obligación de pelear por los campeonatos. “No hay nadie que vista la camiseta del América que piense de otra manera, y todo el que entra sabe que tiene que pelear por título. Así que, si no lo hacen, seguramente no seguirán acá mucho tiempo”, afirmó.

América enfrenta un calendario complicado

El avance a las semifinales de la Leagues Cup también provocó ajustes en el calendario azulcrema. América tiene programado un partido de Liga MX ante Tijuana, mientras que la siguiente fase del torneo internacional se disputará la próxima semana, por lo que será necesario reorganizar sus compromisos.

Antes de continuar con la Leagues Cup, el equipo regresará a México para preparar su siguiente encuentro de liga. La carga de partidos obligará al cuerpo técnico a administrar los minutos de sus jugadores y podría llevarlo a utilizar una alineación alternativa en determinados compromisos.

Miguel Borja ya trabaja en Coapa

Otro de los temas que rodean al América es la incorporación de Miguel Borja. El defensa colombiano ya se encuentra trabajando en las instalaciones de Coapa y realiza ejercicios bajo la supervisión del cuerpo técnico de Guillermo Almada.

Borja no acompañó al equipo durante su viaje a Estados Unidos, pero su registro para competir en la Liga MX ya está listo. Por ello, el atacante podría incorporarse próximamente a la dinámica de partidos del conjunto azulcrema.

Mientras tanto, América continúa con vida en dos competencias y mantiene el invicto en el inicio del ciclo de Almada. El siguiente desafío será Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup, mientras el cuerpo técnico deberá administrar el calendario y la plantilla para mantener al equipo en la pelea por los objetivos del semestre.

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