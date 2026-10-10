Día Internacional de la Niña: ¿Por qué se celebra el 11 de octubre y cuál es el lema de 2026?

En México y el resto del mundo, esta fecha impulsa acciones contra la desigualdad y las uniones tempranas

La ONU busca promover el acceso a la educación y la salud | Reuters

El Día Internacional de la Niña se conmemora cada 11 de octubre con el propósito de reconocer sus derechos, impulsar la igualdad de oportunidades y visibilizar los problemas que enfrentan millones de niñas y adolescentes. Esta fecha, establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), busca promover el acceso a la educación, la salud, la protección contra la violencia y la participación de las niñas en las decisiones que influyen en su presente y futuro.

Para este domingo 11 de octubre de 2026, la conmemoración tendrá como prioridad la eliminación del matrimonio infantil y la inversión en los derechos de las niñas. La campaña internacional responde a una problemática que continúa presente en distintas regiones, incluido México, donde las uniones tempranas representan un desafío para el desarrollo de las adolescentes. La jornada también pretende reconocer su capacidad de liderazgo y promover acciones que garanticen una infancia libre de discriminación.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Niña el 11 de octubre? Origen e historia

El origen de esta celebración se remonta al 19 de diciembre de 2011, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170, mediante la cual estableció el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. La primera conmemoración se realizó en 2012, con el objetivo de reconocer las dificultades específicas que enfrentan las niñas y promover medidas para garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos.

Uno de los antecedentes fundamentales ocurrió en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China. En aquella reunión se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un documento internacional que incorporó compromisos para combatir la desigualdad de género. Esta declaración fue pionera al reconocer de manera específica los derechos de las niñas, lo que abrió camino a posteriores iniciativas de protección y participación.

Desde entonces, el 11 de octubre se convirtió en una oportunidad para generar conciencia sobre la violencia, la discriminación, la pobreza y las barreras educativas que afectan a las niñas. La celebración también busca impulsar políticas públicas para garantizar que puedan desarrollarse en condiciones de igualdad. En México, esta fecha permite visibilizar problemáticas como el embarazo adolescente, las uniones tempranas y la falta de oportunidades, además de promover la participación infantil y adolescente en escuelas y comunidades.

¿Cuál es el lema de Día Internacional de la Niña 2026 y cómo se obtuvo?

Para 2026, la ONU estableció como lema oficial “¡Acabemos con el matrimonio infantil! ¡Invirtamos en los derechos de las niñas!”. El mensaje busca llamar la atención sobre una práctica que limita las oportunidades educativas, económicas y sociales de millones de menores de edad. La campaña coloca en el centro la libertad de las niñas para estudiar, desarrollarse, tomar decisiones y construir su propio futuro, sin que el matrimonio o las uniones tempranas interrumpan su infancia.

De acuerdo con Naciones Unidas y UNICEF, el lema de 2026 surgió de un proceso de consultas con niñas, organizaciones integradas por niñas y redes dirigidas por ellas, además de representantes de la sociedad civil y organismos asociados a la ONU. A partir de estas conversaciones, las participantes identificaron la necesidad de exigir medidas urgentes contra el matrimonio infantil y mayores inversiones para proteger sus derechos. De esta manera, las propias niñas contribuyeron a definir el mensaje central de la conmemoración.

La dimensión del problema explica la elección del tema. UNICEF estima que más de 12 millones de niñas contraen matrimonio cada año antes de cumplir los 18 años, lo que equivale aproximadamente a una cada tres segundos. Además, sus estimaciones para 2026 señalan que una de cada cinco niñas en el mundo se casa durante la infancia. Estas uniones pueden provocar abandono escolar, aislamiento social, dificultades económicas y una mayor exposición a distintas formas de violencia.

A pesar de este panorama, Naciones Unidas calcula que aproximadamente 68 millones de matrimonios infantiles se han evitado durante los últimos 25 años, gracias a inversiones educativas, reformas legales y medidas de protección social. En México, desde 2020 las 32 entidades federativas establecen los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones. Sin embargo, UNICEF México advierte que las uniones tempranas y el embarazo adolescente continúan entre los problemas que limitan las oportunidades de las jóvenes, por lo que resulta necesario fortalecer las acciones preventivas.

¿Cómo apoyar a las niñas en su día? Estas son algunas acciones

Una de las principales formas de participar en el Día Internacional de la Niña consiste en impulsar su acceso y permanencia en la educación. Familias, docentes e instituciones pueden contribuir mediante la prevención del abandono escolar, el acceso a materiales educativos y la creación de espacios seguros de aprendizaje. También es importante fomentar su participación en disciplinas como ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, arte y deporte, sin imponer restricciones basadas en estereotipos de género.

Otra acción consiste en escuchar las opiniones de las niñas y permitir que participen en las decisiones que afectan su vida cotidiana. Esto incluye tomar en cuenta sus propuestas dentro del hogar, la escuela y la comunidad, así como garantizar ambientes libres de violencia. Reconocer señales de abuso, combatir la discriminación y promover relaciones basadas en el respeto son medidas que pueden contribuir a proteger sus derechos durante la infancia y adolescencia.

Finalmente, apoyar campañas de organizaciones como UNICEF, promover iniciativas de protección infantil y difundir información verificada son alternativas para involucrarse en la conmemoración. También se pueden respaldar proyectos comunitarios que ofrezcan oportunidades educativas y acompañamiento a niñas en situaciones de vulnerabilidad. El objetivo del Día Internacional de la Niña 2026 es que el reconocimiento de sus derechos se traduzca en acciones permanentes, para que todas tengan la posibilidad de crecer, aprender y decidir sobre su futuro.