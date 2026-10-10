Juárez vs Tijuana en vivo el partido de la jornada 11 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

La jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX presenta un enfrentamiento entre dos equipos fronterizos con realidades diferentes. FC Juárez recibe a los Xolos de Tijuana este sábado 10 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos clubes. Los Bravos necesitan salir del fondo de la clasificación, mientras que los visitantes buscan mantenerse entre los candidatos a disputar la Liguilla.

El conjunto de Juárez atraviesa una crisis deportiva que lo tiene en el último lugar de la tabla general, con apenas tres puntos después de diez partidos. El equipo dirigido por Gustavo Lema acumula nueve derrotas y solamente una victoria, además de presentar importantes problemas defensivos, con 25 goles recibidos. Su último compromiso terminó con una derrota de 2-1 frente a León, resultado que frenó cualquier posibilidad de comenzar una recuperación sostenida.

Sin embargo, los Bravos tienen un antecedente reciente para alimentar sus esperanzas. En la jornada 9 consiguieron su única victoria del campeonato al imponerse 2-0 a Tigres, gracias a un doblete de Óscar Estupiñán. Aquel resultado demostró que el equipo puede competir ante rivales de mayor jerarquía, aunque necesita encontrar regularidad y aprovechar nuevamente su condición de local para reducir la distancia respecto a sus competidores.

Por su parte, Tijuana llega con 14 puntos después de nueve encuentros y con la intención de consolidarse en los puestos de clasificación. Los dirigidos por Sebastián Abreu tampoco atraviesan su mejor momento, pues registran tres derrotas, un empate y solamente una victoria en sus últimos cinco compromisos. Su presentación más reciente terminó con una caída de 3-2 ante Atlas. Además, existe incertidumbre sobre la participación de Gilberto Mora, quien presentó molestias físicas durante la Fecha FIFA.

¿A qué hora juega Juárez vs Tijuana y dónde ver hoy 10 de octubre la jornada 11 de la Liga MX 2026?

El partido entre FC Juárez y Tijuana comenzará este sábado 10 de octubre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los aficionados podrán disfrutar la transmisión en vivo y gratis a través de Azteca 7, el sitio web y la aplicación de Azteca Deportes. También se reportan como opciones de transmisión FOX y FOX One. El encuentro forma parte de la jornada 11 del Apertura 2026, que retoma su actividad tras la pausa internacional.

Alineaciones Juárez vs Tijuana, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

FC Juárez : Sebastián Jurado, Gilberto Sepúlveda, Jesús Murillo, Daniel Piña, Francisco Nevárez, Denzell García, Monchu, José Luis Rodríguez, Ricardinho, Leonardo Rodríguez y Óscar Estupiñán.

: Sebastián Jurado, Gilberto Sepúlveda, Jesús Murillo, Daniel Piña, Francisco Nevárez, Denzell García, Monchu, José Luis Rodríguez, Ricardinho, Leonardo Rodríguez y Óscar Estupiñán. Xolos: Toño Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Vega, Jesús Gómez, Iván Tona, Ignacio Rivero, Ramiro Árciga, Jonathan Padilla, Adonis Preciado y Mourad El Ghezouani.

Antecedentes Juárez vs Tijuana, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los antecedentes recientes favorecen a los Xolos de Tijuana, que registran dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos ante FC Juárez. El encuentro más reciente terminó con triunfo tijuanense por 2-1 en abril de 2026, mientras que los Bravos buscarán repetir su victoria de febrero de 2025. Estos son los últimos cinco resultados entre ambos equipos en la Liga MX:

Fecha Partido Resultado 10 de abril de 2026 Juárez vs Tijuana 1-2 20 de noviembre de 2025 Tijuana vs Juárez 3-1 25 de julio de 2025 Tijuana vs Juárez 1-1 14 de febrero de 2025 Tijuana vs Juárez 1-2 6 de noviembre de 2024 Juárez vs Tijuana 1-1

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Tijuana parte como ligero favorito para conseguir los tres puntos, de acuerdo con los momios de caliente.mx proporcionados para este encuentro. La victoria de Xolos ofrece una cuota de +134, mientras que el triunfo de FC Juárez aparece con +196 y el empate con +240. Aunque los números favorecen a los visitantes, su reciente irregularidad y la necesidad de los Bravos de reaccionar podrían hacer de este enfrentamiento un partido cerrado. Los momios son orientativos y pueden cambiar antes del inicio del compromiso.

FC Juárez +196

Empate +240

Tijuana +134

Te recomendamos: