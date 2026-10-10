Antigua GFC vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Antigua GFC vs Cobán Imperial, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC y Cobán Imperial se enfrentarán este domingo 11 de octubre por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Pensativo donde mbos equipos buscarán sumar puntos para mejorar sus posiciones en la clasificación y acercarse a sus objetivos de cara a la fase final del campeonato.

Antigua GFC afrontará el compromiso con la intención de aprovechar su localía y mantenerse entre los principales equipos del torneo. El conjunto colonial buscará imponer sus condiciones desde el inicio y generar oportunidades para quedarse con los tres puntos. En el último enfrentamiento entre ambos clubes, disputado el 19 de agosto por la segunda jornada del Apertura 2026, Antigua consiguió una victoria por 2-0. Ahora intentará repetir ese resultado ante su afición.

Cobán Imperial, por su parte, llegará al Estadio Pensativo con la necesidad de sumar como visitante para mejorar su situación en la tabla. El conjunto cobanero intentará encontrar espacios en la defensa rival y aprovechar sus oportunidades de gol. Para conseguir un resultado positivo, deberá mantener el orden defensivo y mejorar su eficacia en ataque. Una victoria le permitiría recuperar terreno en la lucha por ingresar a los puestos de clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Antigua GFC vs Cobán Imperial de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Cobán Imperial será el domingo 11de octubre a las 19:10 horas en el Estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Cobán Imperial hoy

Antigua GFC y Cobán Imperial no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Antigua GFC : Jorge Moreno, Michael Zamora, Juan Carbonell, Jorge Gonzalez, Walter Paz, Selvin Sagastume, Santiago Garzaro, Allan García, Kevin López, Diego Fernández, José Franco. DT : Mauricio Tapia.

: Jorge Moreno, Michael Zamora, Juan Carbonell, Jorge Gonzalez, Walter Paz, Selvin Sagastume, Santiago Garzaro, Allan García, Kevin López, Diego Fernández, José Franco. : Mauricio Tapia. Cobán Imperial: Tomás Casas, Darwin Torres, Thales Moreira, Luis De León, Ángel Cabrera, Yeltsin Álvarez, Byron Leal, Julio Sandoval, Juan Carlos Winter, Janderson Pereira, Lester Ical. DT: Ramiro Cepeda.

MÁS INFORMACIÓN: Municipal no puede con Antigua y pierde la chance de ser líder del Apertura

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Antigua GFC y Cobán Imperial:

19 de agosto de 2026 | Cobán Imperial 0-2 Antigua GFC | Torneo Apertura

8 de marzo de 2026 | Antigua GFC 2-2 Cobán Imperial | Torneo Clausura

21 de enero de 2026 | Cobán Imperial 5-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

5 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 0-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

31 de agosto de 2025 | Cobán Imperial 2-2 Antigua GFC | Torneo Apertura

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