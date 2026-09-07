Salario mínimo 2027: este será el aumento para el próximo año

El porcentaje y el monto que recibirán los trabajadores todavía no están definidos de forma oficial

¿De cuánto será el aumento del salario mínimo en 2027? | Reuters

El salario mínimo en México tendrá un nuevo ajuste en 2027 como parte de la política de recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, el porcentaje y el monto que recibirán los trabajadores todavía no están definidos de forma oficial, ya que corresponde al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) establecerlos.

Durante 2026, el salario mínimo general se encuentra en 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte es de 440.87 pesos. El incremento aplicado desde el 1 de enero de este año fue de 13% para la mayor parte del país y de 5% en la frontera norte.

El Gobierno de México mantiene como objetivo que para 2030 un salario mínimo permita adquirir 2.5 canastas básicas. El Programa Institucional 2025-2030 de la Conasami incluye esta meta dentro de su estrategia de recuperación salarial.

Salario mínimo: este será el aumento para el 2027

Hasta septiembre de 2026 no existe un porcentaje oficial para el aumento del salario mínimo de 2027, aunque podría haber una proyección de incrementos de entre 10% y 12%, en línea con la ruta que busca elevar el poder adquisitivo durante los próximos años.

Esta estimación también tiene como antecedente el planteamiento presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló en 2025 que una ruta de aumentos nominales cercanos al 12% anual permitiría avanzar hacia el objetivo de que el salario mínimo cubra 2.5 canastas básicas en 2030.

Si se aplicara un incremento de 10% sobre los 315.04 pesos diarios vigentes en 2026, el salario mínimo general llegaría aproximadamente a 346.54 pesos diarios. Con un aumento de 12%, alcanzaría cerca de 352.84 pesos al día. Estos montos son cálculos basados en los porcentajes proyectados y no representan cifras aprobadas por la Conasami.

¿En cuánto queda el salario mínimo para el 2027 y cuándo entra en vigor?

El monto definitivo del salario mínimo para 2027 todavía debe ser acordado por representantes de trabajadores, empresas y Gobierno dentro del Consejo de Representantes de la Conasami. La resolución deberá establecer tanto el salario mínimo general como el correspondiente a la Zona Libre de la Frontera Norte.

Con una proyección de entre 10% y 12%, el salario general podría ubicarse entre 346.54 y 352.84 pesos diarios. En términos mensuales, tomando como referencia la equivalencia utilizada por las autoridades para 2026, representaría aproximadamente entre 10 mil 541 y 10 mil 732 pesos al mes. Las cantidades finales podrían quedar fuera de ese rango una vez que concluya la negociación.

La Ley Federal del Trabajo establece que los salarios mínimos se fijan cada año y comienzan a regir el 1 de enero del año siguiente. Por ese motivo, una vez que la Conasami determine y publique el salario correspondiente a 2027, el nuevo monto entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Para 2026, el acuerdo se anunció el 3 de diciembre de 2025 y posteriormente se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Hasta septiembre de 2026, la sección de resoluciones de la Conasami solo muestra como última fijación salarial la correspondiente a 2026, por lo que todavía no existe una cifra oficial para el próximo año.

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