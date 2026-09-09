Konstantinos Karetsas preocupa al Dortmund tras desplomarse en pleno partido de Champions

El futbolista de 18 años fue retirado en camilla ante Villarreal y trasladado al hospital por problemas de circulación

Konstantinos Karetsas se desplomó durante el Dortmund vs Villarreal | Reuters

Borussia Dortmund vivió un momento de preocupación durante su partido de Champions League ante Villarreal, luego de que Konstantinos Karetsas tuviera que abandonar el terreno de juego en camilla durante la primera parte.

La acción ocurrió después de que el futbolista de 18 años realizara un pase y levantara la mano hacia el banquillo. Segundos después cayó al césped y fue atendido por el cuerpo médico del club durante varios minutos.

Los médicos del equipo centraron la revisión en la parte superior de su cuerpo antes de decidir que no podía continuar. Karetsas fue retirado en camilla y se dirigió directamente al vestidor. Ethan Nwaneri ingresó en su lugar al minuto 27 para completar el cambio obligado en el conjunto alemán.

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Borussia Dortmund informa que Karetsas fue llevado al hospital

Después del encuentro, Dortmund emitió un comunicado para explicar la situación del jugador. El club señaló que la sustitución estuvo relacionada con “problemas de circulación” y confirmó que Karetsas fue trasladado a un hospital para realizar estudios adicionales.

La institución también informó que el futbolista se encontraba estable dentro de las circunstancias, mientras se esperaba conocer el resultado de las evaluaciones médicas.

ℹ️ Konstantinos Karetsas musste den Platz im Spiel gegen Villarreal aufgrund von Kreislaufproblemen verlassen. Kosta geht es den Umständen entsprechend gut, er ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/MAAul4jphR — Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026

Karetsas no había realizado la sesión completa con el resto del equipo un día antes del partido. Sin embargo, el entrenador Niko Kovac explicó en la conferencia previa que era habitual que uno o dos jugadores realizaran trabajo de gimnasio en lugar de participar en toda la práctica.

El mediocampista llegó al Borussia Dortmund este verano procedente del Genk, en una operación que también incluyó a su compatriota Giannis Konstantelias. Konstantelias sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior a finales de agosto, situación que llevó al club a incorporar a Ethan Nwaneri a préstamo desde Arsenal.

Dortmund c'est terriblement triste leur début de saison, tu avais le potentiel de créé un duo absolument iconique avec Konstantinos Karetsas et Giannis Konstantelias



Résultat, Konstantelias se fait les ligaments croisés au bout de 2 match



Et maintenant c'est au tour de Karetsas… — JeanBonBeurre #KaneBallonDor (@JeanBonBeurreL) September 8, 2026

Dortmund terminó imponiéndose 3-2 al Villarreal con dos goles de Serhou Guirassy en la segunda parte, aunque la atención del club quedó también puesta en la evolución médica de Karetsas tras su salida del encuentro.

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