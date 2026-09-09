Tigres busca compras de pánico en Liga MX antes del cierre de fichajes: dos delanteros están en la mira

Tigres tiene hasta el 11 de septiembre para reforzar su ataque y analiza alternativas en Puebla y Pumas

Tigres cambia de estrategia y apunta a Emiliano Gómez y Memote Martínez. Imago 7

Tigres pasó de buscar refuerzos en Rusia y Sudamérica a explorar soluciones dentro de la Liga MX. A solamente unos días del cierre de registros del Apertura 2026, la directiva auriazul comenzó a sondear el mercado local ante la necesidad de entregarle nuevas opciones ofensivas a Víctor Manuel Vucetich.

En las últimas horas aparecen dos nombres dentro del radar felino: Emiliano Gómez, atacante uruguayo del Puebla, y Guillermo ‘Memote’ Martínez, delantero mexicano de Pumas.

Los dos representan alternativas completamente diferentes, pero responden a una misma urgencia: Tigres necesita encontrar gol y tiene hasta el viernes 11 de septiembre para concretar algún movimiento.

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Tigres pone la mira en Emiliano Martínez del Puebla

Una de las opciones que Tigres analiza dentro de la Liga MX es Emiliano Gómez, el atacante uruguayo de 24 años pertenece al Puebla y una eventual operación definitiva rondaría al menos los cinco millones de dólares.

Martínez puede desarrollarse por el costado izquierdo y conoce perfectamente el futbol mexicano. Desde su llegada a La Franja para el Apertura 2024 acumula 64 partidos y 14 goles en Liga MX.

Existe, sin embargo, un factor que Tigres deberá valorar antes de avanzar, ya que sufrió una herida profunda en el empeine del pie derecho que le impidió participar en los últimos tres partidos del Puebla, aunque ya volvió a entrenar al parejo de sus compañeros.

Con el cierre de registros encima y Tigres necesitando un futbolista capaz de incorporarse rápidamente, su condición física será un elemento importante en cualquier decisión.

Tigres también sondea al Memote Martínez

La otra alternativa aparece en Pumas, Tigres también tendría en el radar a Guillermo ‘Memote’ Martínez, un delantero con características diferentes y que podría ofrecer a Vucetich una referencia dentro del área.

El atacante mexicano formó parte de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, pero ha perdido protagonismo con Pumas durante el Apertura 2026.

Memote acumula solamente 54 minutos distribuidos en cinco partidos, todos ingresando desde el banquillo, por lo que todavía no registra una titularidad durante el campeonato. Su situación abre la posibilidad de que Tigres explore las condiciones de una eventual operación antes del cierre del mercado.

Vucetich necesita más gol en Tigres

La búsqueda tiene una explicación deportiva, Tigres solamente ha marcado nueve goles durante las primeras siete jornadas del Apertura 2026, mientras que su producción ofensiva se ha convertido en uno de los problemas que explican el complicado comienzo del torneo.

Los felinos suman seis puntos de 21 posibles y apenas una victoria, Vucetich incluso ha reconocido públicamente que espera un atacante desde que tomó al equipo.

“Yo lo estoy esperando hace 3 semanas cuando empecé (risas), y no hay. No se ha podido lograr, hay que tener paciencia y, sobre todo, no podemos contratar por contratar. Tampoco es elegir por la necesidad de que hace falta un centro delantero y hay que traer un centro delantero”, señaló recientemente.

La paradoja es evidente: Tigres no quiere contratar únicamente por necesidad, pero el calendario comienza a obligarlo a tomar decisiones.

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