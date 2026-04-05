El dragón azul ya está en playas de México: ¿Qué es y cuál es la advertencia para los turistas?

Te decimos todo lo que debes hacer en caso de encuentro con este animal singular

Dragón Azul, visto en costas mexicanas. | @angelbarrerarq

Las autoridades han pedido que la población de las costas de Michoacán aumente la vigilancia y el cuidado durante el periodo de Semana Santa, tras la presencia del llamado ‘dragón azul’, un molusco marino que, pese a su apariencia llamativa, puede provocar dolorosas picaduras. La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene un operativo activo en la región, con 49 elementos desplegados en distintos puntos estratégicos para atender emergencias y reforzar la seguridad de los visitantes.

Las acciones se concentran en zonas como Boca de Apiza, Maruata, San Juan de Alima y El Faro de Bucerías, donde se han reportado diversos incidentes, incluidos casos de contacto con esta especie marina. Ante este escenario, las autoridades han colocado bandera roja en playas, lo que indica condiciones de riesgo y la necesidad de extremar precauciones durante la estancia en el mar debido a que la presencia del dragón azul se ha convertido en uno de los principales focos de atención, ya que representa un riesgo para los turistas que desconocen sus efectos.

#Nacional 🌊⚠️



🚨 Alerta en plena Semana Santa: autoridades de Protección Civil de Michoacán advirtieron sobre la presencia del peligroso dragón azul en playas del estado.



El inusual molusco fue localizado en Maruata y Boca Apiza, lo que activó la bandera morada, señal de fauna… pic.twitter.com/eg1lSnVJ6q — ABC NOTICIAS🎙 (@ABCNoticiasMex) April 4, 2026

¿Qué es el llamado dragón azul y por qué causa alerta en las autoridades mexicanas?

El dragón azul, conocido científicamente como Glaucus atlanticus, es un pequeño molusco marino que habita en la superficie del océano. Su aspecto puede resultar atractivo por sus tonos azules y su forma peculiar, pero esconde un mecanismo de defensa que puede causar dolor al contacto con la piel humana.

La alerta de las autoridades radica en que este organismo puede liberar toxinas al ser tocado, generando reacciones en quienes entran en contacto con él. Aunque no es común encontrarlo en grandes cantidades, su presencia en playas mexicanas obliga a reforzar la vigilancia y a emitir recomendaciones preventivas.

¿Cómo identificar al dragón azul?

El dragón azul es fácil de reconocer por su coloración azul brillante y su forma alargada con extremidades que parecen pequeñas alas o tentáculos. Suele flotar boca abajo en la superficie del mar, impulsado por las corrientes, lo que facilita su llegada a zonas cercanas a la orilla.

A pesar de su tamaño reducido, su apariencia puede llamar la atención de los turistas, especialmente de niños, quienes podrían intentar tocarlo sin conocer el riesgo. Por ello, las autoridades recomiendan no manipular ningún organismo marino desconocido.

Autoridades de #Colima emitieron una #alerta para bañistas de las playas de #Manzanillo, tras el avistamiento de un #molusco de color azul eléctrico conocido como #DragónAzul.



Se trata de una especie #venenosa, por lo que se recomienda no tocarlo y reportar de inmediato el… pic.twitter.com/DaGhrgGiQY — Nacho Lozano (@nacholozano) February 7, 2026

Dragón azul en México: ¿Qué hacer en caso de picadura?

En caso de contacto con el dragón azul, es importante actuar de inmediato para reducir los efectos de la picadura. Entre las recomendaciones se encuentra retirar cualquier resto del animal con pinzas o guantes, evitando el contacto directo y sin frotar la piel.

También se recomienda no usar agua dulce ni aplicar arena o toallas sobre la zona afectada. Lo ideal es lavar con agua de mar y, si es posible, sumergir la zona en agua caliente (entre 40 y 45 grados Celsius) durante aproximadamente 20 minutos, ya que el calor ayuda a disminuir el dolor.

Si se presentan síntomas como mareo, vómito o dificultad para respirar, es fundamental acudir de inmediato a un servicio médico para recibir atención especializada.

Te puede interesar