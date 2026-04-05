Humillación viral: aficionados italianos aceptan camisetas de Canadá tras el fracaso en el repechaje del Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina venció en penales a Italia en Zenica, un resultado que dejó a la Azzurra fuera de la próxima Copa del Mundo de Norteamérica

Italia, fuera del Mundial 2026 | Reuters

La Federación Canadiense de Fútbol lanzó una iniciativa sorprendente: invitar a la comunidad italo‑canadiense a intercambiar sus camisetas de la Azzurra por la indumentaria oficial de Canadá. La actividad se realizó en el barrio de Little Italy, frente al Café Diplomatico, y convocó a cientos de aficionados que llegaron con su playera italiana para recibir la roja canadiense. La promoción fue un éxito inmediato y la mercancía se agotó en cuestión de minutos, una iniciativa que surgió tras el fracaso del conjunto italiano en el repechaje del Mundial 2026.

El objetivo del intercambio fue unir a los aficionados italianos en el territorio de la ‘Hoja de Maple’ al entusiasmo por la selección nacional de cara al Mundial 2026, que Canadá coorganiza junto con México y Estados Unidos. La federación publicó en redes sociales: “Queridos aficionados italianos, no esperen cuatro años más. Intercambien su camiseta por la de Canadá”. Aunque el evento permitía conservar la camiseta italiana, se convirtió en un gesto simbólico y festivo que captó la atención de la comunidad.

Este intercambio ocurre tras la reciente eliminación de Italia del Mundial 2026, luego de perder en penales ante Bosnia y Herzegovina en la repesca europea hace unos días. Si bien el fracaso italiano provocó renuncias en la dirigencia y el cuerpo técnico, el evento canadiense puso el foco en la diversión, el humor y la participación comunitaria, dejando la desilusión del lado europeo como un telón de fondo.

La campaña también resaltó el rol de la comunidad italo‑canadiense en el desarrollo del fútbol en Canadá. Con alrededor de 1.5 millones de canadienses de ascendencia italiana, muchos de ellos en Toronto, la iniciativa permitió que los aficionados se sintieran parte del proyecto canadiense, mostrando cómo la pasión por el fútbol puede trascender las lealtades históricas. Cabe resaltar que, pese a que la iniciativa era el intercambio de jersey, al final del día los aficionados no estuvieron obligados a dejar la indumentaria de la Azzurra.

Las imágenes del evento se volvieron virales. Se vieron largas filas de aficionados recibiendo camisetas canadienses mientras sostenían la Azzurra en sus manos. La escena combinó nostalgia, humor y entusiasmo por el futuro, convirtiendo cada intercambio en un símbolo de transición entre la historia italiana y la proyección canadiense hacia el Mundial 2026, una oportunidad para que el equipo norteamericano dé un paso a nivel internacional.

El intercambio de camisetas se transformó en un evento cargado de significado. Mientras Canadá se prepara para recibir la Copa del Mundo y renovar su afición, Italia observa desde la distancia después de sumar su tercer fracaso al hilo, sin poder competir en una Copa del Mundo desde Brasil 2014.

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