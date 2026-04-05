¿Por qué a la Hormiga González no le gustaba su apodo? “Me hacían mucha burla”

El delantero de Chivas explica el origen del “otaku del gol” y cómo pasó de incomodarlo a aceptarlo dentro del entorno futbolístico

La Hormiga González en festejo de gol con Chivas | Imago7

Armando ‘La Hormiga’ González, delantero de Chivas y seleccionado mexicano, se refirió al apodo de “otaku del gol” que ha circulado en redes sociales desde su paso por la sub 23. El atacante de 22 años, nacido en Celaya, Guanajuato, señaló que en un inicio no se sentía cómodo con el sobrenombre, aunque con el paso del tiempo cambió su percepción.

En entrevista con Chivas TV, el futbolista explicó el contexto en el que surgió el apodo. “No es que no me guste, pero me gusta más Hormiga. Al principio me incomodaba un poco porque me hacían mucha burla. La primera vez que me dijeron Otaku del gol fue en la 23, que alguien lo puso en Twitter, entonces me empezaron a echar burla”.

El delantero detalló que los comentarios que acompañaban el apodo fueron el principal motivo de su incomodidad inicial. “Decían ‘este sí es otaku, no se baña’. No tengo nada en contra de los otakus, me gusta mucho la cultura japonesa pero me hacían mucha burla, que me daban miedo las mujeres… y sí me dan miedo, pero no me gustaba que me lo dijeran (risas)”.

González también explicó cómo interpretaba el término en ese momento. “Sí me molestaba un poco, porque si te dicen otaku tú piensas en los que se disfrazan y yo no soy así. No me gustaba tanto que me lo dijeran pero ya es algo que vas recibiendo y sé que lo dicen con cariño, entonces no me molesta”.

En el plano deportivo, el atacante fue campeón de goleo en el Apertura 2025 y actualmente es sublíder en el Clausura 2026 de la Liga MX. Su desempeño lo mantiene dentro de las convocatorias de la selección mexicana en el actual proceso.

González forma parte del grupo de delanteros que se perfilan para integrar la lista de México rumbo a la Copa del Mundo 2026, competición que iniciará el próximo 11 de junio en la CDMX con el juego entre el Tricolor y su similar de Sudáfrica.

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