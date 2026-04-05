Mega bloqueo de transportistas: ¿A qué hora inicia este lunes 6 de abril y cuáles son las carreteras afectadas?

Pese a las vacaciones de la Semana Santa, los transportistas no piensan ceder en sus demandas con una nueva protesta que podría paralizar el país

Protesta de transportistas en Ciudad de México | Reuters

Aunque gran parte de la población aún permanecerá de vacaciones la próxima semana, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), liderada por David Estévez Gamboa, ya alista un nuevo mega bloqueo que podría impactar las principales vialidades del país este lunes 6 de abril. Esta situación representa un posible reto para los automovilistas que planeen desplazarse durante este periodo vacacional, generando retrasos y complicaciones en rutas de alto tránsito.

A través de un video difundido en redes sociales, David Estévez Gamboa explicó los detalles de la movilización que organizarán los transportistas, enfatizando que el objetivo no es perjudicar a la población, sino visibilizar la problemática que, según ellos, enfrenta el sector. Con esta acción buscan llamar la atención de autoridades y medios sobre los desafíos que atraviesan, mientras se desarrollan los preparativos del paro.

¿A qué hora inicia el paro nacional de transportistas este lunes 6 de abril?

La movilización prevista para este lunes ya cuenta con confirmación oficial, aunque no implicaría el cierre completo de todas las vías. De acuerdo con autoridades y reportes locales, se esperan bloqueos parciales, reducción de carriles y concentraciones en zonas estratégicas, especialmente a partir de las 7:00 de la mañana.

Esto implica que, pese a no tratarse de un paro total en el país, la circulación podría verse seriamente afectada, sobre todo en los accesos a la Ciudad de México y en las carreteras federales más transitadas. Por lo tanto, se recomienda a los automovilistas anticipar sus recorridos y considerar rutas alternativas para minimizar retrasos.

Lista de las carreteras afectadas por el mega bloqueo este 6 de abril

Ante la ausencia de un itinerario oficial de cierres para el lunes 6 de abril, la ATANC señaló que las intervenciones se concentrarán en zonas consideradas críticas para la movilidad con 20 estados afectados, tomando como referencia el comportamiento y alcance de manifestaciones registradas en ocasiones anteriores, la lista de vialidades afectadas serían las siguientes:

Carretera México-Querétaro

Carretera México-Puebla

Carretera México-Cuernavaca

Carretera México-Pachuca

Zona Norte y Bajío

Carretera Panamericana (Federal 45)

Carretera Zacatecas-San Luis Potosí (Federal 49)

Carretera Salamanca-Celaya

Vía corta a Chihuahua

Oeste y Pacífico

Carretera Culiacán-Mazatlán

Carretera Morelia-Pátzcuaro

Autopista de Occidente (15D)

¿Cuáles son las demandas del paro nacional de transportistas?

A través de un comunicado, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) señalaron que no han recibido “respuestas positivas precisas” ante la crítica situación que atraviesan tanto el sector agrícola como el transporte de alimentos en el país. Aunque previamente, antes del periodo vacacional de Semana Santa, habían adelantado la realización de una protesta, en su más reciente posicionamiento informaron que la duración del paro se extenderá de manera indefinida.

Las organizaciones detallaron que enfrentan múltiples problemáticas, entre ellas la disminución de la producción nacional derivada de importaciones desleales y de baja calidad, el encarecimiento de insumos, las sequías y los bajos precios de las cosechas. A esto se suma la creciente inseguridad en carreteras reflejada en homicidios, secuestros, robos, extorsiones y pérdidas de mercancía, así como el control del mercado por grandes empresas que afectan los ingresos de los productores. También señalaron el impacto del alza en fertilizantes, diésel y otros insumos a raíz de conflictos internacionales, además de la falta de financiamiento y apoyos suficientes para el sector.

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