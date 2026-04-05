Cúcuta noquea al América y le huye al descenso: las claves del triunfo ‘Motilón’

El elenco norte santandereano fue altamente superior este domingo ante los ‘Escarlatas’ y por el momento se escapa del fantasma de la B.

Cúcuta Vs América / Vizzor Image.

En el único compromiso de este domingo en el Fútbol Profesional Colombiano, Cúcuta Deportivo supero ampliamente 2-0 al América de Cali en el Estadio General Santander. Jaime Peralta y Léider Berdugo fueron los anotadores del compromiso. El equipo de Richard Páez también celebra que parcialmente está fuera de descenso directo para el próximo año.

América perdonaba

Con incursiones al ataque por parte de Mateo Casitllo y Yeison Guzmán, el cuadro vallecaucano intentó quebrar el cero en el marcador, sin embargo no pudo. La falta de puntería y la carencia de efectividad hacían que el partido permaneciera igualado al minuto 30 de la contienda. Si bien no había un dominador consolidado del encuentro, América hacía un poco más para quedarse con los 3 puntos; Cúcuta esperaba su momento.

Jaime Peralta nos despertó

Cuando se firmaba un aburrido 0-0 al minuto 42 y todo pintaba que el primer tiempo se iba a ir con el saldo en cero en el marcador, apareció el dueño de los goles en el Cúcuta Deportivo. En una jugada que nació desde campo propio, Jaime Peralta recibió un centro, el artillero la bajó con la cabeza, la controló y de ‘media-volea’ remató para el 1-0 en el Estadio General Santander.

Cúcuta controlador

En los primeros 15 minutos del segundo tiempo el Cúcuta Deportivo hacía lo posible para no pasar afugias y así le estaban saliendo las cosas, porque no sufría la contienda. Por su parte América estaba alejado de la portería de Federico Abadía, solamente un par de incursiones al ataque de Jhon Murillo por banda izquierda le daban esperanzas a la visita para el empate, completamente perdido en el compromiso el elenco caleño.

¿Qué le pasó a Meléndez?

En una jugada en la que Eduar Arizalas buscaba aumentar la ventaja, el jugador del Cúcuta Deportivo fue derribado, en primera instancia Álvaro Meléndez hizo con sus manos que no era falta, pero segundos después señaló el penal en una acción particular que dio de qué hablar. Claramente los jugadores del América reclamaron, por el otro lado los locales pedían que se revalidara para aumentar la ventaja desde los 11 pasos.

Al revisar la acción, el central aprobó la ejecución. Léider Berdugo tomó la responsabilidad del cobro, Jean Fernandes intentó persuadirlo moviéndose en la raya, el arquero alcanzó a tocar la pelota pero no fue suficiente, porque el cuadro ‘Motilón’ aumentaba la ventaja, el Cúcuta lo ganaba bien, ya que había hecho méritos suficientes para poner el 2-0 en el marcador.

En los últimos suspiros del compromiso en el oriente colombiano, Yeison Guzmán metía un remate que pegaba en el codo de un defensa local, Álvaro Meléndez nuevamente señalaba penal; celebraba la visita, reclamaban los jugadores del ‘Motilón’. Finalmente en la revisión del VAR, el central no determinó la infracción y el partido concluyó con la felicidad doble del cuadro nortesantandereano: una nueva victoria y quedaba tercero en el tenobroso descenso para el 2027.

Resumen Cúcuta Deportivo vs América de Cali: resultado, goles y estadísticas de la Liga BetPlay 2026-I

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