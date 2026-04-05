Falcao García, recuperado y listo para el debut de Millonarios en Copa Sudamericana

Desde el pasado 14 de febrero el atacante colombiano no ve minutos con Millonarios.

Falcao García en Millonarios | Vizzor

Millonarios cayó el pasado jueves 2 de abril ante Jaguares en Montería, resultado que parcialmente lo tiene por fuera de los 8 para el encare de los playoffs de la Liga BetPlay, algo que tiene la tensión alta en el ambiente del cuadro ‘Embajador’, especialmente porque la doble competición y el retador calendario de abril.

Precisamente sobre el debut en la Copa Sudamericana, desde el entorno del equipo llegan noticias agradables para la fanaticada. Se trata de Radamel Falcao García, el máximo goleador de la Selección Colombia masculina regresa después de varios partidos de ausencia por una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha, ese fue el dictamen dado por Millonarios el pasado 17 de febrero del presente año.

¿Desde hace cuánto no juega Falcao García?

Cabe mencionar que el delantero con pasado en Mónaco, River Plate, Oporto, Chelsea, Atlético de Madrid y varios clubes más fue titular el 14 de febrero del 2026, en el marco de la séptima jornada de la Liga BetPlay 2026-II ante Llaneros. Al inicio del segundo tiempo, el samario se fue al piso prendiendo alarmas en todo el ambiente ‘Albiazul’. Desde aquella oportunidad no juega profesionalmente, Se ha perdido 9 juegos del rentado nacional.

Dicho esto, Fabián Bustos cuenta con los 3 atacantes: Radamel Falcao García, Rodrigo Contreras y Leonardo Castro para el debut en Copa Sudamericana. El cual será ante O’Higgins este martes 7 de abril a las 07:00 p.m. en Estadio Codelco El Teniente en Rancagua, Chile.

Posible formación de Millonarios ante O’Higgins: Diego Novoa; Samuel Martín, Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

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