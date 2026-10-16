Huracán Trudy y Frente frío 2 ponen en alerta a México por lluvias intensas, viento y torbellinos

El huracán Trudy podría alcanzar categoría 4 y provocar lluvias y oleaje en el Pacífico, mientras el Frente Frío 2 avanza por el norte de México

Huracán Trudy dónde lloverá y qué categoría | Reuters

El huracán Trudy mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas ante su desplazamiento por el océano Pacífico y la posibilidad de alcanzar la categoría 4 durante los próximos días. De acuerdo con las previsiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema podría aproximarse a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, mientras sus bandas nubosas favorecerían lluvias, vientos y oleaje de hasta nueve metros en distintos puntos del litoral mexicano.

A las condiciones asociadas con el ciclón se suma el avance del Frente Frío 2 por el norte y oriente del territorio nacional, fenómeno que también influirá en el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones.

Huracán Trudy: ¿Dónde se ubica, cuál es su trayectoria y magnitud?

El huracán Trudy se desplaza por aguas del océano Pacífico, con una trayectoria que lo llevaría a aproximarse a las costas del occidente de México durante los próximos días. Según el pronóstico proporcionado por Conagua, el fenómeno se encuentra en categoría 1 y podría intensificarse a categoría 2 durante la tarde del jueves, antes de continuar su fortalecimiento.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que el ciclón podría alcanzar las categorías 3 y 4 a partir del viernes, conforme avance hacia Michoacán y Jalisco. Durante ese proceso, Guerrero y Oaxaca comenzarían a registrar efectos relacionados con las precipitaciones y el incremento del oleaje.

Para el sábado se prevé un aumento en la intensidad de los vientos frente a las costas de Michoacán, donde podrían presentarse condiciones asociadas con un huracán. Posteriormente, el domingo, Trudy se aproximaría a la zona de Playa Pérula, en Jalisco, mientras que frente al litoral de Colima conservaría una intensidad correspondiente a un huracán de categoría 3 o superior.

Frente Frío 2: ¿Cuándo llega y qué estados se verán afectados con bajas temperaturas?

El Frente Frío 2 comenzará a modificar las condiciones del tiempo en México a partir de este jueves 15 de octubre, con su desplazamiento desde el sur de Estados Unidos hacia el norte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el sistema continúe avanzando durante el fin de semana, acompañado de una masa de aire que ocasionará un descenso de las temperaturas en las entidades por donde transite.

Para el viernes 16 de octubre, el frente se localizaría sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se esperan cambios en las temperaturas, además de lluvias y rachas de viento. El sábado 17 avanzaría hacia el Golfo de México, con efectos en Tamaulipas y Veracruz, mientras que el domingo 18 podría permanecer como un sistema estacionario al norte de la bahía de Campeche, cerca de Yucatán.

Su desplazamiento también favorecerá un evento de Norte, con rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora durante el sábado en sectores de Tamaulipas y Veracruz. Posteriormente, estas condiciones se extenderían hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, donde los vientos podrían mantenerse durante el domingo.

El SMN recomienda prestar atención a los cambios de temperatura y a las condiciones del viento, particularmente en las comunidades del norte y oriente del país, así como en las zonas costeras del Golfo de México.

Huracán Trudy y Frente Frío: ¿Cuáles son los efectos en el clima de México? Pronóstico del tiempo

La presencia del huracán Trudy en el Pacífico y el desplazamiento del Frente Frío 2 por el norte y oriente de México provocarán lluvias en distintas regiones del territorio nacional. Aunque ambos sistemas se desarrollan en zonas diferentes, el transporte de humedad y las condiciones atmosféricas asociadas con ellos favorecerán la acumulación de precipitaciones durante los próximos días.

En el litoral del Pacífico, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco se encuentran entre las entidades que deberán mantener vigilancia por las lluvias y el incremento del oleaje. Conforme Trudy se acerque al occidente del país, las rachas de viento podrían intensificarse, mientras que las olas alcanzarían entre siete y nueve metros en algunos sectores costeros.

Por otra parte, el Frente Frío 2 favorecerá precipitaciones en el norte y oriente del país, con atención en la región de la Huasteca. También se esperan condiciones de viento y oleaje en el Golfo de México, principalmente durante el sábado y domingo, conforme avance el sistema frontal.

Las autoridades advierten que la acumulación de lluvia puede ocasionar el aumento de los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas y desprendimientos de tierra en áreas montañosas. Estas condiciones también podrían afectar la circulación vehicular, especialmente en carreteras y caminos rurales.

Ante este escenario, Conagua y Protección Civil recomiendan evitar el cruce de corrientes de agua, no circular por vialidades inundadas y mantenerse alejados de postes o instalaciones eléctricas que representen algún riesgo. También se aconseja suspender las actividades en zonas de oleaje elevado y buscar resguardo durante las tormentas eléctricas.

El pronóstico podrá modificarse conforme evolucionen ambos fenómenos, por lo que se recomienda consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil en cada entidad.