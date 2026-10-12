Marcha de trabajadores del IMSS: ¿Cuándo es, a qué hora y cuáles serán los bloqueos en CDMX?

Un grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una marcha para exigir un aumento salarial del 10 por ciento

Protestas pondrán en jaque a la CDMX | Reuters

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una megamarcha para este martes 13 de octubre, con el objetivo de exigir mejoras laborales, un incremento salarial y soluciones a los problemas de abasto de medicamentos e insumos médicos. La movilización busca reforzar sus demandas ante las autoridades de la institución, en medio de inconformidades por las condiciones de trabajo y las propuestas de aumento al salario.

Entre las principales exigencias destaca un incremento salarial del 10 por ciento, frente al 6.8 por ciento que habría propuesto el IMSS. Además, los trabajadores solicitan un Congreso Nacional Extraordinario, elecciones sindicales transparentes y una revisión de las condiciones de jubilación y pensiones. Aunque la megamarcha está prevista para este martes, algunos grupos ya se concentran sobre Paseo de la Reforma y en las inmediaciones de las instalaciones sindicales, en la colonia Condesa, mientras otros trabajadores comenzaron con cierres viales en distintos puntos de la capital.

Marcha de trabajadores del IMSS: ¿Cuándo es y a qué hora inicia?

Durante las últimas horas, distintos sectores del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han difundido en redes sociales un cartel para convocar a una movilización este martes 13 de octubre en la Ciudad de México. La cita está programada para las 15:00 horas, con punto de partida en la entrada principal del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc número 330, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La marcha podría generar afectaciones viales en algunas de las principales avenidas de la capital, sobre todo en las inmediaciones del punto de reunión y a lo largo de la ruta que sigan los participantes. Durante los últimos días, distintos sectores del gremio han realizado cierres a la circulación; sin embargo, la convocatoria de este martes busca concentrar a un mayor número de trabajadores para fortalecer sus demandas y ejercer presión ante las autoridades con el objetivo de establecer una mesa de diálogo.

¿Cuál es la ruta de la marcha de los trabajadores del IMSS para este 13 de octubre?

Las movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían generar complicaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México. La marcha partirá de la entrada principal del Centro Médico Nacional Siglo XXI y tendrá como destino el Palacio Nacional, en el primer cuadro de la capital; sin embargo, la ruta todavía no está definida ante la falta de información por parte del sindicato. El recorrido y los posibles cierres a la circulación dependerán, entre otros factores, de la cantidad de personas que se sumen a la protesta.

Ante este escenario, algunas de las principales avenidas de la capital podrían registrar afectaciones, entre ellas Cuauhtémoc, a la altura del Centro Médico Nacional Siglo XXI, así como Álvaro Obregón, Juárez e Insurgentes Sur. A estos puntos se suma Paseo de la Reforma, donde ya existe un plantón del sector. Si tienes previsto salir a las calles de la Ciudad de México, lo más recomendable es anticipar tus traslados, considerar rutas alternas y mantenerte atento a los avisos viales para evitar contratiempos durante tus recorridos.

Calles cerradas y alternativas viales por la marcha de los trabajadores de IMSS

Si necesitas trasladarte por la ciudad, hay algunas vías que podrían ayudarte a esquivar las posibles zonas afectadas. Avenida Chapultepec, los carriles laterales de Circuito Interior y Eje 1 Norte son opciones para los trayectos de norte a sur, mientras que avenida Constituyentes y Eje 3 Sur podrían facilitar los desplazamientos de oriente a poniente. También conviene evitar Paseo de la Reforma y sus alrededores, aunque la mejor ruta dependerá de dónde se concentren los manifestantes. Antes de salir, consulta las aplicaciones de tránsito en tiempo real y los reportes oficiales para conocer las condiciones de circulación y elegir el camino más conveniente.

Para que las movilizaciones no tomen por sorpresa a los automovilistas, la recomendación es sencilla: salir con tiempo, evitar las zonas de la protesta y mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades viales. Si tienes una cita, debes llegar al trabajo o necesitas cruzar alguna de estas avenidas, revisa tu ruta antes de encender el motor y considera una alternativa para evitar quedarte atrapado en el tránsito de la capital.