¿Cuánto tiempo estará fuera Luis Díaz? Bayern confirma su lesión muscular

Preocupación por Luis Díaz: el Bayern Munich anunció su lesión muscular y confirmó que será baja por el momento. No hay fecha de regreso.

Luis Díaz se lesiona con el Bayern Munich | Karl-Josef HILDENBRAND / AFP.

Luis Díaz encendió las alarmas en el Bayern Munich después de abandonar el terreno de juego durante el empate 2-2 frente al Arsenal, por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League. El extremo colombiano ingresó en el segundo tiempo, pero tuvo que salir al minuto 90 tras sentir nuevamente molestias físicas, situación que generó preocupación por su estado de salud y disponibilidad para los próximos compromisos.

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Bayern Munich confirma la lesión de Luis Díaz

El conjunto alemán confirmó que el atacante sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el encuentro ante el Arsenal. El diagnóstico se conoció después de los exámenes realizados por el departamento médico del club, que determinó que el futbolista de 29 años será baja por el momento.

Aunque el comunicado oficial no estableció un plazo concreto para su recuperación, la lesión representa un contratiempo para el equipo dirigido por Vincent Kompany, que venía contando con el colombiano como una de sus principales alternativas ofensivas. Su evolución médica será clave para determinar cuándo podrá regresar a los entrenamientos y volver a competir.

Las molestias que encendieron las alarmas en el Bayern

La lesión se produjo pocos días después de la destacada actuación de Díaz frente al RB Leipzig, partido en el que anotó tres goles en la victoria bávara por 6-1. Como medida de precaución, Kompany decidió no incluirlo en la formación titular contra el Arsenal. El guajiro ingresó al minuto 68, pero terminó abandonando el campo en los últimos instantes del encuentro.

Tras el partido, Max Eberl, directivo responsable del área deportiva del Bayern, explicó que el jugador ya había presentado problemas musculares antes del compromiso y que volvió a sentirlos durante el encuentro. El entrenador Vincent Kompany, por su parte, manifestó inicialmente que no creía que se tratara de una lesión grave, aunque reconoció que la repetición de las molestias en un periodo corto obligaba a prestar atención a su evolución.

El historial de lesiones de Luis Díaz

Los antecedentes físicos del colombiano incluyen episodios durante sus etapas en el Porto y el Liverpool. En febrero de 2020 sufrió un problema muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante 19 días, mientras que en octubre del mismo año registró otra molestia muscular, con ocho días de ausencia. En enero de 2021 también estuvo apartado durante 15 días tras contraer COVID-19, un episodio que corresponde a una enfermedad y no a una lesión deportiva.

Sin embargo, el capítulo más complicado de su historial reciente ocurrió en octubre de 2022, cuando sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante un partido entre Liverpool y Arsenal. Aunque inicialmente se estimó que estaría fuera entre seis y ocho semanas, una recaída durante los entrenamientos en diciembre y la posterior intervención quirúrgica prolongaron su recuperación. De acuerdo con los registros citados, el periodo de baja se extendió hasta abril de 2023, con 189 días de ausencia y 35 partidos perdidos.

Ahora, el extremo colombiano deberá concentrarse en su recuperación de la lesión muscular confirmada por el Bayern Munich. Por el momento, el club no ha anunciado una fecha para su regreso, por lo que su disponibilidad para los próximos partidos dependerá de la evolución de la rotura fibrilar y de los resultados de su seguimiento médico.

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