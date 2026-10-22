Peloteando, en vivo | Jueves 22 de octubre

La lucha por la Liguilla, la polémica arbitral y la participación de futbolistas mexicanos en Europa marcan la agenda de Peloteando

Este jueves 22 de octubre, Peloteando, el morning show de Claro Sports, analiza los resultados de la jornada 13 del Apertura 2026. América se consolidó como líder de la Liga MX tras golear 5-2 al Atlas y llegar a 27 puntos. Por su parte, Cruz Azul escaló al tercer puesto de la tabla general luego de vencer 2-1 a Pachuca, con anotaciones de Gabriel Fernández y Andrés Montaño.

Santos Laguna también acapara los reflectores tras conseguir su sexta victoria consecutiva al derrotar 2-0 a Pumas en Torreón. El encuentro estuvo marcado por las decisiones arbitrales, incluida la expulsión de Nathan Silva y dos penales que terminaron en goles de los Guerreros. En el plano internacional, Real Madrid mantuvo su paso perfecto en la Champions League con una goleada de 4-1 sobre el RB Leipzig, resultado que le permite llegar con tres triunfos al Clásico frente al Barcelona.

Finalmente, el programa aborda la actividad de los mexicanos en las competencias europeas, con Armando González y Mateo Chávez en busca de sumar minutos. La Hormiga y Olympiacos reciben al Sparta Praga, mientras que el AZ Alkmaar de Chávez visita al Ararat-Armenia, en una jornada que representa otra oportunidad para ambos futbolistas de ganar protagonismo con sus respectivos clubes.