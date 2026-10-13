Exatlón México 2026: ¿Quién gana la batalla colosal hoy 13 de octubre? Azules o Rojos

Descubre cuál de los dos equipos sale vencedor en una nueva semana del reality deportivo más exitoso del país

Exatlón México hoy martes13 de octubre 2026. | @ExatlonMx

La competencia de Exatlón México 2026 continúa este martes 13 de octubre con un nuevo enfrentamiento entre Rojos y Azules, quienes buscarán quedarse con la victoria en la Batalla Colosal, una de las pruebas que ofrecen recompensas especiales a los participantes. La jornada llega en medio de cambios en ambos equipos, después de la incorporación de nuevas atletas y un incidente que ha generado comentarios entre los seguidores del reality deportivo.

Uno de los acontecimientos que ha llamado la atención es el accidente entre Valery Carranza, del equipo Azul, y Valeria, integrante del equipo Rojo. El incidente ocurrió durante la incorporación de las competidoras y abrió el debate sobre las posibles consecuencias para ambas atletas, especialmente por el proceso de adaptación que atraviesan dentro del programa.

Mientras tanto, las expectativas también están puestas en la disputa por una nueva medalla individual y el desempeño de Alexis, uno de los atletas que ha destacado por su regularidad en las pruebas. La fortaleza de los equipos, los refuerzos y las estrategias podrían resultar determinantes para definir al ganador de la jornada.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy martes 13 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México se transmite a través de Azteca Uno, mientras que los seguidores del programa también pueden consultar los contenidos y transmisiones disponibles en las plataformas digitales oficiales de TV Azteca, incluido su sitio web.

Para este martes 13 de octubre, el horario exacto de emisión es a las 18:30 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Quién gana la serie por la Batalla Colosal de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

La Batalla Colosal de este martes 13 de octubre enfrenta nuevamente a los equipos Rojo y Azul en una competencia que podría reflejar el impacto de sus recientes incorporaciones. Aunque todavía no existe un resultado confirmado con la información disponible, las especulaciones apuntan a una posible ventaja del conjunto escarlata.

El equipo Rojo llega con expectativas favorables por la composición de su plantilla, mientras que los Azules enfrentan cuestionamientos sobre el rendimiento de sus refuerzos. La llegada de Valery Carranza ha generado opiniones divididas entre algunos seguidores, quienes recuerdan sus actuaciones anteriores y consideran que necesitará mejorar su efectividad para contribuir al marcador.

Sin embargo, no hay elementos suficientes para asegurar una victoria de los Rojos. El resultado dependerá de los enfrentamientos individuales y de la capacidad de cada equipo para sumar puntos durante los circuitos.

¿Qué es la Batalla Colosal y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla Colosal es una de las competencias especiales de Exatlón México, en la que Rojos y Azules se enfrentan por recompensas que van más allá de las ventajas habituales dentro del reality.

Entre los premios que pueden obtener los vencedores se encuentran experiencias fuera de las instalaciones, actividades recreativas, viajes o recompensas especiales, dependiendo de lo que anuncie la producción para cada edición de la prueba.

En esta ocasión, las versiones difundidas entre seguidores apuntan a una experiencia relacionada con un viaje, aunque el destino y los beneficios específicos deberán confirmarse durante la emisión oficial.

¿Quién ganó la Batalla por la Villa 360?

La Batalla por la Villa 360 es una de las competencias más importantes del programa, debido a que determina qué equipo puede disfrutar de las mejores condiciones de descanso y recuperación dentro de Exatlón México.

Los Rojos fueron los ganadores de La Villa 360 este lunes 12 de octubre de 2026, por lo que consiguieron conservar el acceso al espacio de descanso por tercera ocasión consecutiva. El resultado dejó a los Azules sin la posibilidad de trasladarse a las instalaciones que ofrecen mayores comodidades durante su estancia en República Dominicana.