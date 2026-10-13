Luis Javier Suárez sigue bendito con Sporting de Portugal: celebración contra el Lens en Champions League

El delantero colombiano confirmó el gran momento que vive con el cuadro portugués y sigue aumentando sus estadísticas goleadoras.

Luis Javier Suárez celebra en visita a Lens. – Yves Herman, Reuters.

La producción de goles de Luis Javier Suárez con Sporting de Portugal está por todo lo alto. Este martes, el colombiano apareció como titular de su equipo en la visita al Lens por la segunda jornada en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Bien considerado como la principal arma en ataque del conjunto portugués, tenía muchas esperanzas puestas en su aporte y no decepcionó.

Se sabe que, durante los años más recientes, el crecimiento del cuadro francés ha sido impresionante y ha consolidado proyectos capaces de competirle a nóminas de muchísima calidad, como sucede en los distintos certámenes del país galo. La dificultad que pudiera representar anotarle en su casa tardó solamente 22 minutos en venirse abajo, consiguiendo un logro para gestionar el partido.

Aprovechando que la presión alta de los rivales dejó un gran espacio en el medio, la escuadra lusa salió tocando desde el fondo. El australiano Nestory Irankunda llegó con cierta libertad por el sector izquierdo y lanzó un centro hacia el área chica. Anticipando el lugar del envío en el área chica, Suárez apareció para disparar sin control previo y adelantó a los suyos.

¡GOL COLOMBIANO EN LA #CHAMPIONS! Luis Suárez apareció por el medio del área y abrió el marcador para Sporting CP ante Lens en la fecha 2 de la fase liga. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/yFSwIocnFR — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2026

El cafetero ya se perfila como uno de los delanteros llamados a tener buenas estadísticas en esta edición del certamen continental. Durante la primera jornada, le había anotado de penalti a Galatasaray y, así como lo hace en la Primeira Liga, su nombre se está volviendo un hábito en los titulares de la prensa deportiva en Europa. Ese encuentro lo ganó Sporting por 3-1.

De hecho, sobre media hora de partido frente al Lens, Suárez tuvo otra gran opción para ampliar la ventaja. Quedó con bastante espacio para ir de frente al arco, pero el portero Robin Risser le adivinó el remate y protagonizó una atajada salvadora. El juego se fue 0-1 al descanso.

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El tema que sigue en deuda, aunque no es exclusiva del samario, parece estar en la Selección Colombia. Es quien viene ocupando la titularidad principal como centrodelantero, pero sus goles se presentan con menos frecuencia. Durante la más reciente terna de partidos en la fecha FIFA, pudo celebrar frente a México con un cabezazo que valió el 1-1 de la Tricolor.

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