Roger Goodell estará en México: la NFL busca mostrarle lo que construyó durante cuatro años sin partidos

El duelo de San Francisco vs Minnesota marcará el primer Sunday Night Football fuera de Estados Unidos y tendrá a The Warning en el espectáculo de medio tiempo

Arturo Olivé confirmó la presencia del comisionado de la NFL en México | Reuters

A poco más de un mes del regreso del máximo nivel de fútbol americano a México, Arturo Olivé, director de la NFL en el territorio, confirmó que Roger Goodell, comisionado de la liga, estará presente en el Estadio Banorte el próximo 22 de noviembre para el duelo entre los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings. Una visita con la que la oficina mexicana buscará mostrar los resultados del trabajo realizado durante los cuatro años que el país estuvo fuera del calendario internacional.

“Queremos aprovechar para mandar un mensaje internamente a la liga. Vamos a tener con nosotros al comisionado y quiero que el comisionado viva de primera mano lo que estamos haciendo en la comunidad y como la comunidad responde a lo que venimos construyendo”, declaró Olivé en exclusiva para Claro Sports.

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A pesar de no tener un partido en suelo mexicano desde 2022, la NFL México no ha dejado de trabajar para seguir creciendo la afición y la comunidad del fútbol americano y flag football en nuestro país. Ahora tendrá la oportunidad de mostrarle al propio comisionado el alcance de esas iniciativas y la importancia de México, considerado por la liga como su principal mercado de aficionados fuera de Estados Unidos.

“Para fortuna nuestra, esta pausa de partidos en México nos sirvió para enfocarnos en otras áreas de trabajo“, comentó Olivé.

¿El comisionado asiste a todos los partidos internacionales de la NFL?

La respuesta es no. Aunque es habitual ver a la máxima autoridad de la NFL en partidos internacionales como los de Londres o Múnich, e incluso en el debut de nuevas sedes, como Melbourne este 2026, la agenda de Goodell no le permite estar en los nueve encuentros internacionales programados para la presente temporada. De ahí la importancia de su presencia en el renovado Estadio Banorte y la oportunidad que representa para Arturo Olivé y su equipo.

La visita también se dará en un momento en el que la NFL ha ampliado su presencia internacional. Durante 2026, la liga programó nueve partidos fuera de Estados Unidos, distribuidos en cuatro continentes y siete países. En medio de esta expansión, México buscará aprovechar su regreso al calendario para mostrar el vínculo que ha construido con sus aficionados y el alcance de sus programas de desarrollo deportivo.

“Tenemos muchas actividades planeadas alrededor del juego. Esto es un trabajo en equipo, a mí me toca estar en las cámaras pero detrás de mí hay un ejército de mexicanos y mexicanas que nos están apoyando en este esfuerzo”, reiteró el director de la NFL en México.

¿Cuándo es el partido de la NFL en México 2026 y quiénes juegan?

El regreso de la NFL a nuestro país está programado para el domingo 22 de noviembre de 2026, a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, cuando San Francisco 49ers y Minnesota Vikings se enfrenten en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, como parte de la Semana 11 de la temporada regular.

El encuentro también tendrá un ingrediente que lo hará diferente al resto de las visitas que la liga ha realizado a nuestro país, ya que será el primer Sunday Night Football que se dispute fuera de Estados Unidos. Los 49ers fungirán como equipo local en un escenario que conocen, mientras que Minnesota hará su primera aparición en un partido de temporada regular de la NFL celebrado en México.

Para San Francisco será su tercera visita al país en un encuentro oficial. La primera ocurrió en 2005, cuando enfrentó a Arizona Cardinals en el primer juego de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos. La segunda fue en 2022, cuando venció 38-10 a los propios Cardinals. Cuatro años después, los 49ers regresarán al mismo escenario para protagonizar el sexto partido oficial de temporada regular que se celebre en territorio mexicano.

¿Dónde comprar boletos para el 49ers vs Vikings de la NFL en México?

Los boletos para el NFL Mexico City Game 2026 se encuentran a la venta a través de Ticketmaster, plataforma oficial para adquirir las entradas del encuentro. La venta comenzó el 14 de septiembre con la preventa para tarjetahabientes American Express, continuó el 17 de septiembre para clientes Banorte y quedó abierta al público general desde el 22 de septiembre.

Los aficionados que todavía busquen asistir al partido pueden consultar las localidades disponibles y sus respectivos precios en la plataforma, sujetos a disponibilidad. Para realizar la compra es necesario contar con una cuenta de Ticketmaster. La NFL también puso a disposición del público un sitio oficial del partido en México, donde se concentra información relacionada con el encuentro.

The Warning y las actividades que acompañarán el regreso de la NFL a México

Además del encuentro entre 49ers y Vikings, la NFL confirmó que The Warning, agrupación de rock originaria de Monterrey, será la encargada del espectáculo de medio tiempo en el Estadio Banorte. La banda integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal formará parte de la programación musical de los partidos internacionales de 2026, que contempla siete espectáculos de medio tiempo.

Las actividades alrededor del partido también serán parte de la experiencia que la oficina mexicana pretende compartir con Goodell. La intención es que el comisionado conozca no solamente la respuesta de los aficionados durante el encuentro, sino también el trabajo comunitario y los programas que se han mantenido activos durante la ausencia de juegos de temporada regular.

El regreso de la NFL tampoco se limitará a este 22 de noviembre. La liga anunció un acuerdo para disputar partidos de temporada regular en México durante 2026, 2027 y 2028, lo que permitirá mantener al Estadio Banorte dentro de sus planes internacionales durante las próximas temporadas.

Con este escenario, el duelo entre Vikings y 49ers será el punto de partida de una nueva etapa para la NFL en México. Para Arturo Olivé y su equipo, la presencia de Roger Goodell representa la oportunidad de mostrar que la relación con los aficionados mexicanos se mantuvo activa durante los cuatro años sin partidos y que el trabajo realizado fuera del emparrillado también forma parte del crecimiento de la liga en nuestro país.