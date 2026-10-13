Huracán Simón se degrada a categoría 1 y cambia su trayectoria hacia Sinaloa: estos estados tendrán fuertes lluvias

El SMN mantiene alertas por vientos y oleaje elevado en el Pacífico mexicano; las lluvias podrían provocar inundaciones y deslaves

Huracán Simón categoría 1: ubicación y trayectoria hoy 13 de octubre | Reuters

El huracán Simón se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson este martes 13 de octubre de 2026, mientras continúa su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano. De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste y mantiene condiciones para generar lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado, principalmente en Nayarit y Sinaloa, donde permanecen activas distintas zonas de vigilancia y prevención.

Aunque Simón ha perdido intensidad respecto a los días anteriores, sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 150 kilómetros por hora, con rachas de hasta 185 km/h. Su circulación mantiene la entrada de humedad hacia el occidente del país, con precipitaciones que podrían alcanzar los 75 milímetros en algunas regiones, además de condiciones marítimas adversas. Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de su desplazamiento ante los posibles efectos sobre las localidades costeras.

El pronóstico de este martes también contempla lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango, mientras que otras entidades del centro, sur y sureste de México registrarán precipitaciones de distinta intensidad. Sin embargo, el SMN precisó que estas condiciones responden a la combinación de varios sistemas atmosféricos, entre ellos el frente frío número 2, canales de baja presión, una vaguada en altura y el huracán Simón.

Huracán Simón categoría 1: ubicación y trayectoria hoy 13 de octubre

Según el aviso oficial emitido por el SMN a las 06:30 horas de hoy 13 de octubre, el centro del huracán Simón se localizó a 155 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 320 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa. El fenómeno registró un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora, por lo que su avance continúa bajo vigilancia de las autoridades mexicanas y del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La trayectoria de Simón mantiene bajo observación las costas de Nayarit y Sinaloa. Las autoridades establecieron una zona de prevención por vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit, así como una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa. También continúa la vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa, debido a la extensión de la circulación del ciclón.

Además de las precipitaciones, se pronostican vientos sostenidos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h, en las costas de Nayarit y el centro y sur de Sinaloa. En estas mismas regiones, el oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros de altura, condiciones que representan riesgos para embarcaciones y actividades marítimas. El SMN advirtió que el sistema podría presentar cambios en su velocidad y trayectoria, por lo que recomendó consultar sus actualizaciones oficiales.

#Simon permanece frente a las costas de #Nayarit y #Sinaloa como #Huracán categoría 1. Los efectos que genera se describen en el gráfico pic.twitter.com/XrFFJJlJyF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

¿Qué estados continúan en alerta por fuertes lluvias ocasionadas por el huracán Simón?

Las lluvias más importantes asociadas directamente con el huracán Simón se concentrarán en Nayarit, principalmente en su zona costera, y el sur de Sinaloa, donde se esperan acumulaciones de 50 a 75 milímetros. En Jalisco, las regiones norte, centro y sur tendrán precipitaciones fuertes de 25 a 50 milímetros. Las bandas nubosas del ciclón también podrían provocar tormentas eléctricas y condiciones de baja visibilidad en algunas carreteras.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico nacional, Chihuahua, en sus regiones noreste y sureste, y Durango, en el norte y oeste, también tendrán lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, aunque estas condiciones están relacionadas con la interacción de otros sistemas atmosféricos. Por otra parte, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz registrarán lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, mientras que en otras entidades, incluida la Ciudad de México, se prevén intervalos de chubascos.

El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, encharcamientos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Ante estas condiciones, las autoridades solicitaron a la población de las zonas afectadas mantenerse informada mediante los avisos meteorológicos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.