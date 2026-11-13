Habrá tormenta eléctrica en la CDMX hoy 12 de noviembre: ¿Qué alcaldías tienen alerta y cómo cuidarse?

Conoce las alcaldías bajo alerta amarilla y cómo cambiará el clima en la Ciudad de México durante el fin de semana

Un canal de baja presión favorecerá la formación de lluvias | REUTERS

Las lluvias fuertes y las posibles tormentas eléctricas regresan a la Ciudad de México este jueves 12 de noviembre de 2026, por lo que las autoridades capitalinas emitieron avisos preventivos ante el riesgo de encharcamientos, corrientes de agua y afectaciones a la movilidad. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en tres alcaldías, donde se pronostican precipitaciones de hasta 29 milímetros durante la tarde y noche. El periodo de mayor atención se extenderá hasta las 21:00 horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un canal de baja presión, la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad favorecerán la formación de nubosidad y lluvias en el Valle de México. Aunque se esperan precipitaciones en distintos puntos de la capital, las zonas del norte y oriente se encuentran bajo vigilancia especial. El pronóstico también contempla temperaturas máximas de entre 19 y 21 grados Celsius, así como posibles descargas eléctricas y rachas de viento, condiciones que podrían complicar los desplazamientos durante las próximas horas.

¿A qué hora habrá lluvias fuertes en la CDMX y tormenta eléctrica hoy 12 de noviembre?

Las precipitaciones se pronosticaron a partir de las 15:00 horas de este jueves 12 de noviembre, con un incremento de intensidad durante la tarde. De acuerdo con los reportes meteorológicos, el periodo de mayor probabilidad de lluvias y actividad eléctrica se concentra entre las 19:00 y las 21:00 horas, cuando podrían presentarse chubascos acompañados de truenos y relámpagos en distintos sectores de la capital.

Por su parte, la SGIRPC estableció un periodo de riesgo entre las 16:25 y las 21:00 horas para las alcaldías incluidas en su Alerta Amarilla. En estas demarcaciones se esperan acumulaciones de lluvia de 15 a 29 milímetros, suficientes para provocar encharcamientos en vialidades, especialmente en puntos donde el sistema de drenaje presente obstrucciones.

El SMN también anticipó vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 km/h, además de un ambiente templado durante la tarde y un descenso de temperatura por la noche. Aunque las descargas eléctricas son una posibilidad contemplada en el pronóstico, su aparición e intensidad dependerán del desarrollo de las tormentas, por lo que se recomienda consultar los avisos oficiales.

¿Qué alcaldías están bajo alertas por la lluvia este jueves?

Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes en tres alcaldías durante la tarde y noche del jueves 12 de noviembre. Las demarcaciones incluidas en el aviso son:

Azcapotzalco: Riesgo de lluvias fuertes y acumulación de agua en calles y avenidas.

Riesgo de lluvias fuertes y acumulación de agua en calles y avenidas. Gustavo A. Madero: Posibles precipitaciones intensas, encharcamientos y corrientes de agua.

Posibles precipitaciones intensas, encharcamientos y corrientes de agua. Venustiano Carranza: Probabilidad de lluvias fuertes y afectaciones a la circulación por acumulaciones de agua.

La alerta contempla precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros hasta las 21:00 horas, además de posibles afectaciones relacionadas con la caída de ramas, árboles y objetos que puedan desprenderse por las condiciones meteorológicas.

Aunque estas tres alcaldías cuentan con un aviso específico, el pronóstico de chubascos también abarca otras zonas de la Ciudad de México. Por ello, las autoridades recomiendan no descartar precipitaciones en demarcaciones que no se encuentren bajo alerta, ya que las condiciones pueden cambiar durante la tarde y noche.

¿Cómo cuidarse de la tormenta eléctrica? Medidas y recomendaciones

Las tormentas eléctricas representan un riesgo tanto para peatones como para automovilistas, debido a las descargas atmosféricas, los encharcamientos y la posible caída de objetos. Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa y permanecer atento a los comunicados oficiales.

Una de las medidas más importantes es buscar refugio dentro de un edificio cerrado al escuchar truenos o detectar relámpagos. También debe evitarse permanecer debajo de árboles, estructuras metálicas, postes de electricidad o anuncios espectaculares, pues estos espacios no ofrecen protección adecuada frente a las descargas eléctricas.

Las principales recomendaciones para reducir riesgos son las siguientes:

Permanecer bajo techo y esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de retomar actividades al aire libre.

y esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de retomar actividades al aire libre. Evitar parques, canchas deportivas, azoteas y espacios abiertos mientras exista actividad eléctrica.

mientras exista actividad eléctrica. No cruzar calles inundadas ni corrientes de agua , ya sea caminando o en automóvil.

, ya sea caminando o en automóvil. Mantener limpias las coladeras y desagües para reducir el riesgo de acumulaciones de agua.

para reducir el riesgo de acumulaciones de agua. Alejarse de ventanas, tuberías y aparatos eléctricos conectados por cable durante una tormenta eléctrica.

durante una tormenta eléctrica. Conducir con precaución, reducir la velocidad y evitar vialidades con encharcamientos.

La dependencia también recomienda mantener cerradas puertas y ventanas, además de revisar las condiciones de techos y objetos que puedan desprenderse por el viento. Ante una emergencia, la población puede comunicarse al 911, a Locatel al 55 5658 1111 o a Protección Civil al 55 5683 2222.

Pronóstico del clima en la CDMX del 13 al 16 de noviembre

Las condiciones meteorológicas cambiarán durante el fin de semana del 13 al 16 de noviembre, con una disminución de las lluvias durante sábado y domingo, seguida de un nuevo incremento de la probabilidad de precipitaciones para el lunes. El frente frío número 5 y los canales de baja presión continuarán influyendo en las condiciones atmosféricas del centro del país, de acuerdo con el SMN.

Viernes 13 de noviembre: continuarán los chubascos

El viernes se pronostica cielo nublado, ambiente fresco por la mañana y lluvias con intervalos de chubascos durante la tarde, acompañadas de posibles descargas eléctricas. El SMN estima temperaturas máximas de 19 a 21 grados Celsius y mínimas de 11 a 13 grados, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h.

Sábado 14 de noviembre: disminuirán las lluvias

Para el sábado se espera una mejoría en las condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas previstas para la Ciudad de México. La temperatura máxima oscilará entre los 22 y 24 grados Celsius, mientras que la mínima se mantendrá entre 11 y 13 grados. En las zonas altas del Valle de México podrían presentarse bancos de niebla durante las primeras horas del día.

Domingo 15 de noviembre: ambiente templado y baja probabilidad de lluvia

El domingo se prevén periodos de sol, nubosidad dispersa y condiciones mayormente secas, con una temperatura máxima cercana a los 24 grados Celsius y una mínima aproximada de 11 grados. Aunque el frente frío número 5 continuará influyendo en distintas regiones del territorio nacional, la capital tendrá una probabilidad reducida de precipitaciones.

Lunes 16 de noviembre: regresará la posibilidad de lluvia

El lunes podría aumentar nuevamente la nubosidad y presentarse lluvias aisladas en la Ciudad de México, principalmente durante el transcurso del día. Se estiman temperaturas máximas cercanas a 24 grados Celsius y mínimas de aproximadamente 11 grados. El SMN advierte que el reforzamiento del frente frío número 5 favorecerá nuevas precipitaciones en el Valle de México y otras regiones del centro del país.

Las autoridades recomiendan seguir los reportes del SMN y de Protección Civil de la CDMX, debido a que las condiciones meteorológicas, los horarios de las lluvias y las alertas pueden modificarse conforme evolucionen los sistemas atmosféricos.