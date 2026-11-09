Pensión Bienestar: ¿De cuánto es el aumento para el 2027 y cuándo entra en vigor?

El Gobierno prevé actualizar la Pensión Bienestar en enero de 2027, pero todavía falta confirmar el nuevo monto bimestral

Los pagos se realizan bimestralmente | @bienestarmx

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendrá una actualización en 2027, de acuerdo con lo previsto por el Gobierno de México y las reglas del programa. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los apoyos sociales recibirán un incremento para evitar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Actualmente, los beneficiarios reciben 6,400 pesos bimestrales, por lo que una de las principales preguntas es cuánto aumentará el depósito y cuándo comenzará a entregarse.

El ajuste se contempla dentro del Paquete Económico 2027, que propone destinar 543 mil 498.4 millones de pesos a la Pensión Bienestar para adultos mayores, frente a los 526 mil 508 millones considerados para 2026. Sin embargo, la Secretaría de Bienestar todavía no ha confirmado el monto individual que recibirán los derechohabientes. Mientras se define la cantidad, continúa la entrega del último pago de 2026, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

¿De cuánto será el aumento a la Pensión Bienestar en 2027?

El incremento exacto de la Pensión Bienestar para 2027 todavía no ha sido anunciado oficialmente, aunque las estimaciones apuntan a que el apoyo podría pasar de 6,400 a entre 6,600 y 6,700 pesos bimestrales. Esto representaría un aumento aproximado de 200 a 300 pesos cada dos meses, tomando como referencia las cantidades actuales. No obstante, estas cifras son proyecciones y deberán confirmarse mediante el anuncio del Gobierno federal.

La Constitución establece que los recursos destinados a las pensiones para adultos mayores no pueden disminuir en términos reales respecto al ejercicio anterior, mientras que Claudia Sheinbaum ha señalado que los apoyos tendrán incrementos superiores a la inflación. Como referencia, la inflación anual de septiembre de 2026 fue de 3.45%, porcentaje que, aplicado a los 6,400 pesos actuales, daría como resultado 6,620.80 pesos bimestrales. Este cálculo es únicamente ilustrativo y no constituye el monto definitivo de 2027.

Las Reglas de Operación de la Pensión Bienestar para 2026, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, establecen que el apoyo se actualizará a partir de 2027. En el presente ejercicio, el programa contempla 3,200 pesos mensuales, entregados en depósitos de 6,400 pesos cada dos meses. La nueva cantidad deberá darse a conocer a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar, una vez que se definan los recursos y las disposiciones correspondientes al siguiente año.

Pensión Bienestar 2027: ¿Cuándo cae el pago con el aumento?

El primer pago de la Pensión Bienestar con el aumento de 2027 se espera durante enero, correspondiente al bimestre enero-febrero. De mantenerse el esquema de dispersión utilizado durante 2026, los depósitos comenzarían en los primeros días hábiles del año y se distribuirían de forma escalonada. Sin embargo, todavía no existe un calendario oficial de pagos para enero de 2027, por lo que las fechas específicas dependerán del anuncio de la Secretaría de Bienestar.

Como antecedente, el primer pago de 2026 se realizó del 5 al 28 de enero, cuando también entró en vigor el aumento de 6,200 a 6,400 pesos. Por ahora, el último depósito del presente año se realiza del 3 al 27 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario anunciado por la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya. Los recursos se entregan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, sin intermediarios, y pueden utilizarse desde el día en que quedan disponibles.

¿Quiénes serán los primeros en recibir el aumento de la Pensión Bienestar 2027?

Los primeros beneficiarios en recibir el aumento serían los adultos mayores de 65 años o más que se encuentren activos en el padrón del programa, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para recibir sus depósitos. Además, si se conserva el mecanismo de distribución de 2026, las personas cuyo primer apellido comienza con la letra A serían las primeras en cobrar, seguidas de quienes tengan apellidos con las letras B y C. Este orden es una referencia basada en los calendarios anteriores, no una programación oficial para 2027.

La Secretaría de Bienestar organiza los depósitos por la primera letra del apellido para distribuir los pagos a lo largo de varias jornadas. Por ello, no todos los derechohabientes reciben su pensión el mismo día, aunque el monto correspondiente sea igual. Las personas que se incorporen al programa deberán contar con su registro habilitado y los medios de pago correspondientes. El calendario definitivo podrá consultarse en gob.mx/bienestar, así como a través de la Línea de Bienestar, en el número 800 639 42 64.