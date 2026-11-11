Infonavit: ¿Dónde consultar si tienes ahorros sin cobrar y cómo recuperarlos? Guía paso a paso

Consulta tu saldo en Mi Cuenta Infonavit y conoce qué requisitos necesitas para solicitar la devolución de tus ahorros

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes consultar tu saldo. Claro Sports

Durante años de trabajo, una persona puede acumular dinero en el Infonavit sin tener del todo claro cuánto tiene o qué ocurrirá con esos recursos cuando llegue el momento de pensionarse. Las aportaciones realizadas por los empleadores alimentan la Subcuenta de Vivienda y, si ese ahorro no se utilizó para un crédito, puede formar parte de los recursos que corresponden al trabajador al concluir su vida laboral.

El monto no es igual para todos. El ahorro depende de las aportaciones recibidas a lo largo de la trayectoria laboral y puede estar distribuido entre distintos fondos, de acuerdo con los años en los que la persona cotizó. El propio Infonavit explica que los patrones realizan aportaciones equivalentes al 5% del Salario Diario Integrado registrado ante el IMSS, recursos que se acumulan en la Subcuenta de Vivienda.

Por eso, antes de pensar en una devolución, el primer paso es conocer si existe saldo disponible, en qué fondo se encuentra y qué régimen de pensión corresponde al trabajador. Esta consulta puede realizarse por internet y el trámite para recuperar los recursos es gratuito; sin embargo, el procedimiento cambia entre quienes se pensionan bajo la Ley 73 y quienes pertenecen a la Ley 97.

¿Dónde y cómo puedo saber si tengo ahorros en el Infonavit sin cobrar?

La manera más sencilla de conocer cuánto dinero tienes acumulado es ingresar a Mi Cuenta Infonavit. Desde ahí puedes revisar los recursos generados mediante las aportaciones patronales y consultar el historial de movimientos relacionados con tu ahorro.

El Infonavit también permite consultar esta información mediante la Aplicación Móvil Infonavit, los kioscos de autoservicio y los Centros de Servicio Infonavit (CESI). Otra alternativa es revisar el estado de cuenta de tu Afore, donde debe aparecer un apartado identificado como Ahorro para la vivienda.

Para obtener un panorama más detallado, también es posible descargar el Resumen de Movimientos desde Mi Cuenta Infonavit. Este documento permite revisar las aportaciones recibidas y los movimientos realizados en la Subcuenta de Vivienda.

El ahorro puede estar distribuido en hasta tres conceptos, dependiendo del periodo en el que se desarrolló la vida laboral:

Fondo de Ahorro 1972-1992: corresponde a las aportaciones realizadas entre mayo de 1972 y febrero de 1992.

corresponde a las aportaciones realizadas entre mayo de 1972 y febrero de 1992. Subcuenta de Vivienda 1992: integra las aportaciones recibidas entre marzo de 1992 y junio de 1997.

integra las aportaciones recibidas entre marzo de 1992 y junio de 1997. Subcuenta de Vivienda 1997: corresponde a las aportaciones realizadas desde julio de 1997 en adelante.

Una misma persona puede tener recursos en uno, dos o incluso en los tres apartados.

Es importante aclarar que tener dinero en la Subcuenta de Vivienda no significa que pueda retirarse mientras se continúa trabajando. Estos recursos pueden utilizarse para soluciones de vivienda durante la vida laboral o recuperarse al momento de la pensión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Además, el Infonavit señala que, durante el año previo a que una persona con saldo disponible cumpla 70 años, deberá recibir un aviso para solicitar esos recursos. Si no son reclamados, pueden transferirse al Fondo de Pensiones para el Bienestar; sin embargo, el titular o sus beneficiarios conservan el derecho a solicitarlos posteriormente.

Infonavit: ¿Cómo recuperar tus ahorros, paso a paso? Guía completa

El procedimiento depende del régimen bajo el cual se haya pensionado la persona. Para retirar directamente los ahorros de la Subcuenta de Vivienda es necesario, como regla general, contar con una Resolución de Pensión expedida por el IMSS. Puede tratarse de una pensión por vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad, según los casos contemplados por el instituto.

1. Consulta cuánto dinero tienes

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit y revisa tu ahorro disponible. También puedes consultarlo en el estado de cuenta de tu Afore o mediante el Resumen de Movimientos del Infonavit.

2. Identifica bajo qué régimen te pensionaste

Este dato determina dónde y cómo deberán solicitarse los recursos.

Ley 73: generalmente corresponde a quienes comenzaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y eligieron pensionarse bajo este régimen.

Ley 97: corresponde a quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, además de algunos trabajadores que, de acuerdo con sus circunstancias, eligieron este esquema.

3. Si estás pensionado bajo la Ley 73

Las personas pensionadas bajo este régimen pueden solicitar la totalidad de los recursos disponibles directamente al Infonavit, incluidos, cuando correspondan:

Fondo de Ahorro 1972-1992.

Subcuenta de Vivienda 1992.

Subcuenta de Vivienda 1997.

Recursos de Solo Infonavit.

Rendimientos generados hasta el momento de la devolución.

El trámite puede realizarse desde Mi Cuenta Infonavit o de manera presencial.

Para hacerlo por internet se requiere:

Cuenta activa en Mi Cuenta Infonavit.

e.firma vigente del SAT .

. Resolución de pensión del IMSS.

Cuenta bancaria a nombre del solicitante.

CLABE interbancaria.

NSS, RFC y CURP correctamente registrados.

La cuenta bancaria debe permitir recibir depósitos por el monto que será devuelto.

4. Si prefieres realizar el trámite presencial

Se puede generar una cita desde Mi Cuenta Infonavit y acudir al centro de atención correspondiente.

Además de los requisitos generales, se debe presentar original y copia de una identificación oficial vigente, como INE o pasaporte, entre los documentos aceptados por el instituto.

También es indispensable que el NSS, CURP, RFC y nombre del titular coincidan correctamente entre los registros del IMSS, la Afore, el Infonavit y la cuenta bancaria. Cualquier inconsistencia puede retrasar el proceso.

5. ¿Qué pasa si estás pensionado bajo la Ley 97?

En este caso, el procedimiento cambia. Los recursos disponibles en las Subcuentas de Vivienda 1992 y 1997 deben solicitarse mediante la Afore, ya que se integran al saldo utilizado para determinar la pensión mensual.

Si además existen recursos en el Fondo de Ahorro 1972-1992 o en Solo Infonavit, esos montos sí deben solicitarse directamente al Infonavit.

6. Espera el depósito

Una vez solicitada y autorizada la devolución, el Infonavit cuenta con hasta 10 días hábiles para depositar el saldo de la Subcuenta de Vivienda en la cuenta bancaria registrada por el derechohabiente.

7. ¿Qué ocurre si el titular falleció?

Los beneficiarios también pueden solicitar la devolución de los recursos. Si están reconocidos legalmente ante el IMSS, pueden iniciar el procedimiento correspondiente; si no cuentan con ese reconocimiento, puede ser necesaria una resolución de designación de beneficiarios emitida por los tribunales federales en materia laboral.

Finalmente, el Infonavit recuerda que todos sus trámites y servicios son gratuitos. No es necesario pagar a gestores ni intermediarios para consultar el ahorro, solicitar una cita o recuperar los recursos. El instituto advierte que quienes prometen “recuperar” la Subcuenta a cambio de dinero podrían estar intentando cometer un fraude.