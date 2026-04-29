¿Hay Doble Hoy No Circula el 30 de abril 2026? Estos carros no salen el Día del Niño en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula aplica este 30 de abril sin cambios, mientras autoridades monitorean la calidad del aire.

Conoce las restricciones del Hoy No Circula | Reuters

El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Ciudad de México y el Estado de México como una medida para reducir emisiones contaminantes en la zona metropolitana. Este esquema establece restricciones vehiculares de lunes a sábado en un horario definido, con base en el color del engomado y la terminación de placas.

Para este jueves 30 de abril de 2026, las autoridades no han reportado cambios adicionales derivados de contingencia ambiental, por lo que las disposiciones operan conforme al calendario habitual. Sin embargo, se recomienda a la población mantenerse atenta a posibles actualizaciones en caso de variaciones en la calidad del aire.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no circulan este jueves 30 de abril y cuáles sí?

De acuerdo con el calendario del programa, este jueves no podrán circular los vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2. La restricción aplica para unidades con holograma 1 y 2 en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

El programa se aplica de manera continua durante todo el año, por lo que esta limitación corresponde a todos los jueves. La medida busca disminuir la cantidad de vehículos en circulación y con ello reducir la emisión de contaminantes en la zona metropolitana.

Hoy No Circula, jueves. Foto X: @CAMegalopolis

Por otro lado, sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, así como unidades eléctricas e híbridas, además de aquellos que cuentan con permisos especiales conforme a la normativa vigente.

Contingencia Ambiental: ¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis determina que los niveles de contaminación superan los límites establecidos. Esto ocurre principalmente por concentraciones elevadas de ozono o partículas suspendidas en el aire.

Factores como la falta de viento, la radiación solar y la estabilidad atmosférica influyen en la acumulación de contaminantes. Cuando estas condiciones persisten, se implementan medidas adicionales para limitar la circulación vehicular y disminuir la exposición de la población.

En caso de activarse, el Doble Hoy No Circula amplía las restricciones a más vehículos, incluyendo algunos con holograma 0 y 00, dependiendo de la fase de la contingencia. Hasta el momento, no se ha anunciado su aplicación para este jueves.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No cumplir con las disposiciones del programa puede derivar en una sanción económica. En la Ciudad de México y el Estado de México, la multa se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto aproximado de entre 20 y 30 UMA.

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido a un depósito vehicular, lo que implica costos adicionales para su liberación. Por ello, las autoridades recomiendan respetar las restricciones y verificar el calendario antes de circular.

El programa Hoy No Circula también contempla variaciones durante los sábados, donde las restricciones dependen de la terminación de placas y el tipo de holograma. En contraste, los domingos no aplican limitaciones para la circulación, permitiendo el tránsito libre en la zona metropolitana.

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