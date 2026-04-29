Ola de calor en México 2026: ¿Cuánto durará, qué día será el más caluroso y en dónde?

Se recomienda evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, así como mantenerse hidratado durante el día

Primera ola de calor azota a México. | Reuters

La primera ola de calor de 2026 en México ya impacta a gran parte del país, con temperaturas por encima de lo habitual para esta época. Autoridades meteorológicas han emitido alertas en varias regiones, incluida la Ciudad de México, donde el incremento térmico se percibe con mayor intensidad por la radiación solar y las condiciones atmosféricas.

Este fenómeno no es aislado. Forma parte del periodo más caluroso del año en México, que se presenta entre primavera y antes del inicio de las lluvias. En este contexto, conocer su duración, las zonas más afectadas y las medidas de prevención resulta clave para la población.

Ola de calor en México 2026: esta es la fecha de inicio y cuánto dura

La actual ola de calor comenzó entre el 23 y el 25 de abril de 2026, con efectos visibles desde el fin de semana del 25 de abril, cuando se registró un aumento generalizado de temperaturas en el país.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el evento inició el 25 de abril y se extenderá hasta el jueves 30 de abril, con temperaturas máximas de entre 29 y 32 grados.

Esto implica una duración aproximada de cinco a siete días para este episodio específico en la capital. Sin embargo, a nivel nacional, las olas de calor pueden repetirse durante la temporada de altas temperaturas, que va de finales de marzo hasta mayo, con su punto más alto en este último mes.

Sobre el día más caluroso, los registros recientes indican que el 28 y 29 de abril se alcanzaron valores cercanos o superiores a los 32 grados en zonas de la CDMX, con posibilidad de incrementos puntuales hasta 34 grados.

¿Cuáles son los estados que serán más afectados por la Ola de calor 2026?

La ola de calor no solo afecta a la capital. Más de la mitad del país presenta temperaturas superiores a los 35 grados. De acuerdo con reportes meteorológicos recientes, los estados con mayor impacto son:

Durango

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

Tamaulipas

San Luis Potosí

Oaxaca

En estas entidades, las temperaturas pueden superar los 45 grados. También se reportan valores de entre 40 y 45 grados en regiones como:

Sonora

Jalisco

Veracruz

Península de Yucatán

Mientras que en el centro del país, incluida la Ciudad de México, los valores se mantienen entre 30 y 35 grados, lo que sigue representando riesgo por exposición prolongada al sol.

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

Ante este escenario, autoridades y especialistas recomiendan tomar medidas básicas para reducir riesgos a la salud:

Evitar la exposición al sol entre las 11:00 y 16:00 horas.

Mantenerse hidratado durante el día.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Aplicar protector solar.

No permanecer dentro de vehículos cerrados.

Estas acciones ayudan a prevenir afectaciones como deshidratación o golpe de calor, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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