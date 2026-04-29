¡Simeone explota! Ben White pisa el escudo del Atlético y se arma la bronca en el Metropolitano

Un gesto del jugador del Arsenal que encendió los ánimos en la ida de las semifinales de Champions League

Simeone durante el partido ante el Arsenal | REUTERS/Isabel Infantes

El duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal no solo dejó un empate 1-1 en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, sino también un momento de tensión fuera del terreno de juego que ha dado de qué hablar. La eliminatoria quedó abierta rumbo al partido de vuelta, que se disputará el próximo martes 5 de mayo en Inglaterra, pero lo ocurrido en camino al túnel encendió los ánimos entre ambos equipos.

Al finalizar el encuentro en el Metropolitano, la atención se trasladó a los pasillos del estadio, donde se vivió un cruce entre jugadores del Atlético y el defensor del Arsenal, Ben White. El incidente ocurrió cuando el futbolista inglés, camino al vestidor, pisó el escudo del club colchonero, un gesto que no pasó desapercibido para los locales.

El entrenador del Atlético, Diego Simeone reaccionó de inmediato al percatarse de la acción y le reclamó a White, interpretando el hecho como una falta de respeto. A la discusión también se sumó Giuliano Simeone, quien encaró al jugador del Arsenal en medio de un ambiente cargado tras el silbatazo final. La escena reflejó la intensidad emocional que dejó el partido.

Desde el entorno del Arsenal, no hubo una postura oficial inmediata sobre lo sucedido, aunque todo apunta a que se trató de un accidente sin intención de provocar. Sin embargo, en el Atlético el escudo tiene un valor simbólico importante, por lo que el gesto fue interpretado de manera distinta por los protagonistas.

El empate 1-1 deja la serie completamente abierta, con ambos equipos aún en la pelea por un lugar en la final. El Arsenal buscará aprovechar su condición de local en la vuelta, mientras que el Atlético intentará responder con un resultado que le permita avanzar en territorio inglés.

Más allá del marcador, la tensión generada tras el partido añade un ingrediente extra al enfrentamiento de vuelta. Este tipo de episodios suele incrementar la expectativa y la intensidad con la que se viven los siguientes capítulos de la eliminatoria.

La polémica queda instalada y será parte del contexto que rodeará el duelo decisivo. Ahora, la pregunta queda en el aire: ¿fue un simple accidente o un gesto que encendió innecesariamente la rivalidad? Todo quedará definido en el encuentro de vuelta en el Emirates Stadium.

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