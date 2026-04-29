Junior y un inicio poco favorable en Copa Libertadores: riesgo de eliminación temprana

Los dirigidos por Alfredo Arias registraron números preocupantes en las tres primeras jornadas del torneo continental.

Jugadores del Junior bajo la lluvia | Vizzor Image

Junior de Barranquilla cerró la mitad de la fase de grupos de Copa Libertadores último del Grupo F, inclusive a falta de que se juegue el partido entre Cerro Porteño y Palmeiras en Paraguay, rendimiento que enciende las alarmas para los partidos de vuelta que se aproximan.

Si bien el ‘Tiburón’ todavía tiene chances de pelear la clasificación a los octavos de final, el panorama no es el más alentador que digamos. Realmente es mucho lo que tiene que corregir Alfredo Arias y su plantel si quieren mantener posibilidades de seguir en el torneo.

Para empezar, el conjunto ‘Rojiblanco’ solo sumó un punto de nueve posibles, con la salvedad que dos de esos tres juegos fueron fuera de casa. Recordemos que por las remodelaciones que se adelantan en el Metropolitano, Junior está jugando esta ronda en la ciudad de Cartagena.

Poca efectividad, otro aspecto a mejorar

Junior solo hizo un gol en sus tres primeras salidas y fue contra Palmeiras como local, partido que culminó 1-1. Ante Cerro Porteño en Paraguay remató tres veces al arco y generó dos ocasiones de gol, en un compromiso que ganó el rival por la mínima diferencia.

En el más reciente compromiso contra Sporting Cristal recibió dos goles y de nuevo no logró convertir, aunque también hay que decir que jugó gran parte del cotejo con un hombre menos por la expulsión de Jermein Peña. No obstante, ofensivamente hablando, tampoco Junior logró un buen rendimiento, pues remató dos veces a puerta, pero ninguno generó peligro.

Un equipo con su arquero como gran figura

Por supuesto que la labor de un portero es atajar disparos, pero cuando se destaca por encima de cualquier otro ítem, se podría interpretar como que un equipo tiene fallas defensivas. Cuatro goles recibidos contra uno hecho por Junior habla de esa debilidad en defensa y de falta de contundencia en ataque, además de que Mauro Silveria ha salvado varias bolas con destino a la red.

El guardameta uruguayo registra nueve atajadas clave en las tres primeras fechas de Copa Libertadores, una cifra importante. Cuatro se dieron vs Palmeiras, tres contra Cerro Porteño y dos ante Sporting Cristal.

En resumen, Alfredo Arias se debe enfocar en mejorar aspectos puntuales como la definición, la toma de decisión en el último sector del campo, el orden defensivo y el manejo mental y emocional, esto para que no vuelva a suceder una expulsión como la de Peña.

Lo que resta de calendario para Junior en Copa Libertadores

Vs Cerro Porteño | Fecha 4 | 7 de mayo | Local.

Vs Sporting Cristal | Fecha 5 | 20 de mayo | Local.

Vs Palmeiras | Fecha 6 | 28 de mayo | Visitante.

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