Hoy No Circula 2 de mayo 2026: ¿Qué carros no salen el sábado en CDMX y Edomex?

Muy importante atender las medidas establecidas para este fin de semana. Hay que tener en cuenta que, sacar el vehículo del corralón también implica un gasto extra

Importante seguir las restricciones vehiculares | Reuters

El programa Hoy No Circula continúa vigente este sábado 2 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las medidas para reducir la contaminación en la zona metropolitana. Este esquema aplica también los fines de semana con reglas específicas que dependen del holograma del vehículo y la terminación de placas.

A diferencia de los días entre semana, el Hoy No Circula sabatino tiene variaciones según el calendario mensual. Por ello, es importante que los automovilistas revisen si su vehículo está sujeto a restricción antes de salir, ya que las sanciones por incumplimiento siguen activas en ambas entidades.

¿Hay contingencia ambiental este 2 de mayo en CDMX y Edomex? Esto sabemos

Hasta el momento, no se ha confirmado la activación de una contingencia ambiental para este sábado 2 de mayo en el Valle de México. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo constante de la calidad del aire, por lo que cualquier cambio podría modificar las restricciones de circulación.

En caso de que se active una contingencia, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) podría implementar el Doble Hoy No Circula, ampliando las limitaciones para distintos vehículos.

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué autos no circulan el 2 de mayo y cuáles sí?

Para este sábado 2 de mayo, no podrán circular los vehículos con holograma 1 y terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9), al tratarse del primer sábado del mes. También están restringidos todos los autos con holograma 2 y los vehículos foráneos, sin importar el número de placa.

Por otro lado, sí pueden circular los autos con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos. Estas unidades están exentas del programa debido a sus menores emisiones contaminantes.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando los niveles de contaminación superan los límites establecidos, principalmente por altas concentraciones de ozono en el Valle de México. Esta medida busca reducir la circulación vehicular para disminuir las emisiones en el ambiente.

Cuando entra en vigor, las restricciones se amplían e incluyen a más vehículos, incluso aquellos que normalmente estarían exentos. La CAMe es la encargada de anunciar su aplicación dependiendo de las condiciones atmosféricas.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas tanto en la CDMX como en el Estado de México. Las multas pueden ir desde aproximadamente 20 hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual asciende a los 2,000 y hasta los 3,000 pesos mexicanos, lo que representa un monto considerable para los conductores.

Además de la multa, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales. Por ello, es fundamental verificar las restricciones vigentes antes de circular para evitar sanciones.

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