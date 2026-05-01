Esta es la nueva vacuna que México incorpora para mujeres embarazadas, ¿cuándo se la deben aplicar?

Autoridades de salud incorporan dosis contra el virus sincicial respiratorio en el esquema nacional

Se aplicará contra el virus sincicial respiratorio (VSR) | Reuters

México incorporó una nueva vacuna dirigida a mujeres embarazadas como parte de su esquema nacional de vacunación. El anuncio se realizó durante la Semana Nacional de Vacunación, que se lleva a cabo del 25 de abril al 2 de mayo en todo el país.

La medida forma parte de una estrategia de salud pública enfocada en la prevención de enfermedades respiratorias en recién nacidos. La vacuna está disponible en unidades médicas del sistema nacional y su aplicación se suma a las acciones preventivas que se promueven durante el embarazo.

De acuerdo con la información oficial, esta nueva dosis busca brindar protección tanto a la madre como al bebé durante los primeros meses de vida, etapa en la que existen mayores riesgos ante ciertas infecciones respiratorias.

¿Cuál es la nueva vacuna para mujeres embarazadas en México?

La vacuna incorporada al esquema nacional está dirigida contra el virus sincicial respiratorio (VSR), un agente que provoca infecciones respiratorias, principalmente en bebés y personas vulnerables. Este virus es una de las principales causas de enfermedades respiratorias en recién nacidos, especialmente en los primeros meses de vida. Por ello, la inmunización durante el embarazo busca generar defensas que puedan transferirse al bebé antes de su nacimiento.

¿Cuáles son los beneficios de aplicarse la nueva vacuna en mujeres embarazadas?

Uno de los objetivos principales de esta vacuna es reducir el riesgo de complicaciones en los recién nacidos. Al aplicarse durante el embarazo, se incrementan los anticuerpos que posteriormente se transmiten al bebé.

Esto permite disminuir la probabilidad de desarrollar cuadros graves relacionados con el virus sincicial respiratorio, así como reducir la necesidad de hospitalización en los primeros meses de vida. Además, la inmunización forma parte de las medidas preventivas que buscan atender una de las infecciones respiratorias más comunes en la infancia temprana.

¿Dónde y cuántas semanas deben de tener las mujeres embarazadas para aplicarse esta nueva vacuna?

La aplicación de esta vacuna está dirigida a mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación. Este periodo es el indicado para lograr una adecuada transferencia de anticuerpos al bebé. El biológico se puede solicitar en centros de salud, hospitales públicos y módulos de vacunación distribuidos en todo el país, sin importar la afiliación a algún sistema de salud.

Las autoridades sanitarias han señalado que la disponibilidad de la vacuna forma parte de la ampliación de la cobertura durante la jornada nacional, la cual se ha extendido durante el mes de mayo con el objetivo de facilitar el acceso a la población.

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