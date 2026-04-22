¿Habrá clases virtuales en México durante el Mundial 2026? Esto dijo la SEP

Autoridades hablan de la posibilidad de que las clases sean remotas los días que juega México este verano

¿Habrán clases presenciales o virtuales durante el Mundial? | Reuters

A 50 días del inicio del Mundial de fútbol, las autoridades mexicanas dieron a conocer la posibilidad de que no haya clases presenciales durante la Copa del Mundo.

Por tercera ocasión en la historia, habrán partidos del Mundial en México, el primer país en ser sede en más de dos ocasiones de la mayor fiesta del fútbol en el planeta. La expectativa es mayor ya que el torneo será el más grande de la historia, con más partidos y selecciones, por lo que el gobierno mexicano pondera modificar el calendario escolar cuando se jueguen partidos en el país.

SEP: ¿Habrá clases virtuales por el Mundial 2026?

El secretario de educación pública, Mario Delgado, dio a conocer que su dependencia ya recibió una petición para tener clases remotas durante el Mundial, aunque el tema está todavía en las primeras etapas de discusión.

“Hay una petición de que no haya clases en los días del partido. Estamos revisando, analizando y hablando con los maestros”, declaró Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, este 22 de abril.

“La SEP evalúa la viabilidad técnica y operativa. No tenemos una conclusión al respecto”, agregó el funcionario.

Mundial 2026: ¿Será descanso oficial en México el día de la inauguración?

El primer partido del Mundial se juega el jueves 11 de junio en la Ciudad de México, entre la selección mexicana y su similar de Sudáfrica, y también hay una propuesta de que sea un día feriado. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, dio a conocer esa posibilidad en el mes de marzo, aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial al respecto.

Para que el 11 de junio sea descanso obligatorio en todo el país, es necesario un decreto federal. Esto implicaría la modificación del calendario laboral, algo que no ha sido confirmado por el gobierno.

¿Cuándo juega México en el Mundial 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA se jugará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. La selección mexicana juega en los siguientes días y horarios, tiempo del centro de México:

México vs Sudáfrica | Jueves 11 de junio | 15:00 horas

| Jueves 11 de junio | 15:00 horas México vs Corea del Sur | Jueves 18 de junio | 21:00 horas.

| Jueves 18 de junio | 21:00 horas. México vs Chequia | Miércoles 24 de junio | 21:00 horas

En total, se disputarán 13 partidos en territorio mexicano: 5 en la Ciudad de México, 4 en Guadalajara y 4 más en Monterrey:

Partidos en la CDMX : México vs Sudáfrica | Jueves 11 de junio | 15:00 horas Uzbekistán vs Colombia | Miércoles 17 de junio | 22:00 horas México vs Chequia | Miércoles 24 de junio | 21:00 horas Dieciseisavos de final | Martes 30 de junio | 21:00 horas Octavos de final | Domingo 5 de julio | 20:00 horas

: Partidos en Guadalajara : Corea del Sur vs Chequia | Jueves 11 de junio | 22:00 horas. México vs Corea del Sur | Jueves 18 de junio | 21:00 horas. Colombia vs RD Congo | Martes 23 de junio | 22:00 horas. Uruguay vs España | Viernes 26 de junio | 22:00 horas.

: Partidos en Monterrey Suecia vs Túnez | Domingo 14 de junio | 22:00 horas Túnez vs Japón | Sábado 20 de junio | 00:00 horas Sudáfrica vs Corea del Sur | Miércoles 24 de junio | 21:00 horas Dieciseisavos de final | Lunes 29 de junio | 21:00 horas



Te puede interesar: