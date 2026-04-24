Hoy No Circula este 24 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el viernes en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula aplica este viernes con restricciones por engomado azul y posibles cambios por contingencia ambiental

Hoy No Circula 24 de abril: autos con placas 9 y 0 no salen. Reuters

El fin de semana ya se comienza a palpitar y aunque el tráfico en la zona metropolitana no da tregua por las lluvias, la calidad del aire no ha reportado mala calidad, por ello el programa Hoy No Circula continúa aplicándose de forma regular en la Ciudad de México y el Estado de México. Este esquema limita la circulación de vehículos con base en el color del engomado, el holograma y el último dígito de las placas.

Para el viernes 24 de abril de 2026, las autoridades han definido las restricciones correspondientes, las cuales pueden modificarse en caso de que se active una contingencia ambiental. Por ello, es fundamental que los conductores revisen si su vehículo puede circular antes de salir.

¿Qué autos no circulan el viernes 24 de abril de 2026 y cuáles sí?

Para este viernes 24 de abril de 2026, el programa Hoy No Circula establece restricciones específicas para ciertos vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México. En esta jornada, no podrán circular los autos con engomado azul, así como aquellos cuya terminación de placas sea 9 y 0, siempre que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. Esta medida busca reducir la carga vehicular y contribuir a la mejora de la calidad del aire en la región.

Programa hoy no circula viernes | @CAMegalopolis

El horario en el que aplica esta restricción es de 5:00 a 22:00 horas, tiempo del centro de México, periodo durante el cual los conductores deberán respetar las limitaciones para evitar sanciones. Estas disposiciones se mantienen en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México que forman parte del programa ambiental.

Por otro lado, existen vehículos que sí pueden circular sin restricciones, como aquellos que cuentan con holograma 0 y 00, además de los autos eléctricos e híbridos. También están exentos el transporte público, los vehículos de emergencia y aquellos destinados a servicios esenciales. Sin embargo, es importante considerar que estas reglas corresponden al esquema habitual, ya que en caso de una contingencia ambiental las autoridades pueden ampliar las restricciones y afectar a un mayor número de automóviles.

Contingencia Ambiental Fase 1: ¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

La Contingencia Ambiental Fase 1 se declara cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detecta concentraciones elevadas de ozono, generalmente superiores a los 150 puntos en el Índice de Calidad del Aire. Estas condiciones suelen presentarse en días con alta radiación solar, escaso viento y acumulación de contaminantes en la atmósfera.

Cuando se activa esta fase, el programa Hoy No Circula se endurece y se convierte en Doble Hoy No Circula. Esto implica que más vehículos dejan de circular, incluyendo algunos con holograma 0 y 00, dependiendo de la terminación de placas y las disposiciones específicas del día.

El objetivo de esta medida es reducir de forma inmediata la emisión de contaminantes para evitar afectaciones a la salud, especialmente en grupos vulnerables. Durante estos episodios, las autoridades publican actualizaciones en tiempo real, por lo que se recomienda seguir canales oficiales para conocer posibles cambios en las restricciones.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Circular en un día restringido puede generar sanciones económicas y administrativas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. En la capital del país, la multa equivale a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 representa aproximadamente entre 2,000 y 3,000 pesos. Además de la sanción económica, las autoridades pueden remitir el vehículo al depósito vehicular, lo que implica un costo adicional por el servicio de grúa y por cada día que el automóvil permanezca en el corralón.

En el Estado de México, las multas son equivalentes y también contemplan la retención del vehículo en caso de incumplimiento. Por ello, se recomienda verificar diariamente las restricciones vigentes y considerar que, durante contingencias, las sanciones pueden aplicarse con mayor rigor.

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