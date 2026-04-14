Hoy No Circula este 14 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el martes en CDMX y Edomex?

Con calidad del aire bajo vigilancia, este martes se aplican restricciones del Hoy No Circula; revisa qué autos descansan y evita multas

Este martes 14 de abril se mantiene el Hoy No Circula en CDMX y Edomex. Reuters

Este inicio de semana resultó movido, con el regreso a clases de miles de alumnos tras las vacaciones de Semana Santa y con el paro escalonado en el sistema colectivo metro, a pesar de ello, la calidad del aire en la zona metropolitana se mantuvo en condiciones adecuadas para que el programa Hoy No Circula se mantenga con normalidad este martes 14 de abril de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México. Como cada día, las restricciones buscan reducir la emisión de contaminantes y mejorar las condiciones en el Valle de México.

Antes de salir, es fundamental revisar el engomado, la terminación de placas y el holograma de verificación del vehículo, ya que el incumplimiento del programa puede derivar en multas, corralón y complicaciones innecesarias durante el traslado.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el martes 14 de abril de 2026 y cuáles sí?

Para este martes 14 de abril, el programa Hoy No Circula aplica con normalidad y no pueden circular los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, así como aquellos con holograma 1 y 2 en los horarios establecidos de 05:00 a 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Sí pueden circular vehículos con holograma cero y doble cero, los autos eléctricos, híbridos, transporte público, servicios de emergencia y vehículos con permisos especiales. Es importante seguir los reportes oficiales durante el día, ya que las condiciones pueden cambiar y modificar las restricciones en tiempo real.

Hoy No Circula, engomado rosa. Foto X: @CAMegalopolis

En caso de activarse la contingencia ambiental, las restricciones se amplían con el Doble Hoy No Circula, lo que implica que más vehículos deben quedarse en casa, incluyendo algunos con holograma 0 y 00 dependiendo de la terminación de placa.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esto ocurre cuando los niveles de ozono superan los límites permitidos, afectando la calidad del aire.

Las condiciones climáticas juegan un papel clave, ya que la falta de viento, la alta radiación solar y la acumulación de contaminantes favorecen la formación de ozono. Ante este escenario, las autoridades buscan reducir la circulación vehicular para disminuir las emisiones.

Cuando se activa esta medida, los vehículos con holograma 2 dejan de circular por completo, mientras que los de holograma 1 enfrentan mayores restricciones. Incluso algunos autos con holograma 0 y 00 pueden verse afectados, con el objetivo de proteger la salud de la población.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el programa Hoy No Circula puede generar multas que van aproximadamente de 2,000 a 3,000 pesos, dependiendo de la entidad y la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia. Esto puede elevar considerablemente el gasto para los conductores.

Por ello, las autoridades recomiendan cumplir con las restricciones, mantenerse informado a través de canales oficiales y considerar alternativas de transporte para evitar sanciones y contratiempos.

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